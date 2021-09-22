新北成立「放心園」 讓離婚夫妻做合作父母

台灣近2年超過5萬對夫妻辦理離婚登記，近3年平均高達6萬人以上辦理子女監護權變更，新北社會局長張錦麗說，若離異父母長期處在敵間狀態，會對孩子造成無限傷害，新北成立「放心園」透過家事商談，讓離婚夫妻做「合作式的父母」。

內政部戶政司資料統計，全台2019年、2020年分別有5萬4473對、5萬1680對夫妻辦理離婚登記，今年1月到7月也有2萬6895對。在父母關係失和時，往往僅關注子女的權利義務行使責任，較少關心子女生活照顧、探視，影響未成年子女的權利。

張錦麗說，離婚過程中，由於受到父母雙方的衝突、爭執等影響，孩子經常會感到難過、焦慮、害怕甚至自責，需要雙方多加關注與陪伴。因此新北市與多單位合作，進行社區式家事商談的服務，希望能協助父母處理婚姻衝突。

有名就讀幼兒園大班的孩子，每次到放心園探視時，都要求媽媽全程陪同，甚至跟社工會談都會一邊看著媽媽、一邊說「不要跟爸爸見面」。每當爸爸出現時，孩子就會大聲咆哮，直到監督會面暫停。

放心園督導林妤恬說，還有很多孩子曾目睹父母暴力衝突，擔心會面再次出現爭執，社工會分別與父母討論孩子的心理壓力，讓父母思考若雙方持續在法院上進行攻防，彼此只會有更多仇恨，對孩子未來有更大的衝擊及傷害。

林妤恬表示，有對家住蘆洲的父母，經過在放心園半年多服務，雙方自行調解達成會面的共識，有次社工在街上偶遇，發現這對父母與孩子在開心逛賣場並用餐，臉上的笑容是社工最大的回饋。