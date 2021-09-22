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新北打造瑞芳動物之家 獨立動線減少干擾

中央社 / 新北22日電

新北市政府動保處今天表示，瑞芳動物之家新建工程仿照美國動物收容所，規劃犬貓入所、物資運送、民眾認養，3大動線獨立分開，犬舍隔絕視線，可減少干擾，讓心理狀態更穩定。

新北市長侯友宜今天在市政會議中，聽取動物保護處長楊淑方專題報告後表示，除了非洲豬瘟、牛結節疹的防疫，動保處在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，還要協助成立「確診者共居寵物安置旅館」，甚至提供視訊醫療，與遠距離看診。

侯友宜說，另建構平台，讓民間力量可資助民間飼養流浪動物的收容所，讓新北市的動物能受到照顧。

動保處表示，邀美國動物之家收容所的建築師、動保團體、新北市府警犬隊，合力規劃新的瑞芳動物之家，預計明年1月動工，9月完工。預估每年動物收容周轉率可達500隻，新建經費為新台幣3000萬元。

動保處表示，瑞芳動物之家新建工程，完全仿照美國動物收容所設計，包含動物收容面積、動線規劃、座向方位、通風設計、運動設施及互動式教育區，都以人道、動物舒適性出發。

動保處表示，收容所內「犬貓入所」、「物資運送」及「民眾認養」3大獨立動線分開規劃，可減少犬隻相互干擾，讓犬隻心理狀態更穩定。美國的設計師建議犬舍顏色採明亮淺色系，使犬隻較無壓迫感，犬舍間以牆面阻隔，減少彼此接觸視線，降低犬隻心理壓力。

動物之家 瑞芳

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