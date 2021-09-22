快訊

【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北大汙水廠改造綠地為花海 未來評估退廠

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
水利局在北大特區內的礫間處理廠與MBR設施旁釋出719坪綠地，將會以花海為意象加上步道與萬坪公園串聯，讓民眾願意在此停留。圖／新北水利局提供
水利局在北大特區內的礫間處理廠與MBR設施旁釋出719坪綠地，將會以花海為意象加上步道與萬坪公園串聯，讓民眾願意在此停留。圖／新北水利局提供

位於新北市三峽、樹林交界的北大特區綠地少，鄰近萬坪公園的礫間淨化廠一旁雖有綠地但卻是鄰避設施，水利局與地方人士取得共識後，將把現有719坪綠地打造成花海，吸引民眾來打卡，未來等淨化廠使用一定時間後也會評估退廠，釋出更多空間回饋在地使用。

水利局指出，北大特區每天平均產出1萬2千噸生活汙水，在地會送往樹林區學府路、大有路旁礫間淨化廠、MBR（薄膜生物反應池）設施以及台北大學處理廠這3處，在2017年三鶯水資源回收中心完工後，目前已有2千噸送到三鶯回收中心，包括礫間淨化廠與北大廠處理量都有下降。

由於處理量降低加上MBR設施用地面積小，水利局也釋出719坪綠地，並推動景觀改善工程，要與旁邊3025坪的萬坪公園整合。

南園里長李培鈺認為，雖有MBR設施降低臭味，但多少有味道，如果要增設涼亭或休憩空間，不見得民眾會想停留，希望能種植像紫檀花、繡球花等植物，用花香蓋過臭味，同時把綠地變成打卡景點，並與萬坪公園結合，讓民眾在萬坪公園玩完設施後，還能到花海廣場拍照、打卡。

水利局汙設科長黃銘昌表示，周邊綠地開放整建及景觀改善工程經費約850萬，負責的顧問公司正好跟萬坪公園是同間，也多次跟地方、里長與北大在地團體討論過，會整合當地民意，並以步道串聯起萬坪公園，把汙水廠周圍綠地作為萬坪公園延伸，預計近期發包動工，明年中完工。

北大礫間淨化廠在2009年啟用後已使用超過10年，水利局說明，未來北大特區汙水會增加送往三鶯水資源回收中心的量，相較之下北大現有3處處理廠會下降，以礫間淨化廠來說使用年限約20年，之後也將評估淨化廠退廠可能。

至於三鶯水資源回收中心也有面積約9公頃綠地，動植物豐富，加上旁邊就是高灘地，水利局也規畫跟地方討論作結合，充分利用土地增加民眾停留意願。

資源回收 水資源

延伸閱讀

致災性降雨威脅 南市府爭取逾8千萬延續龜子港上游排水

影／中社花市中秋禁烤肉入園數創新低少8成 紅黃花海吸人氣

新北這一山區沒自來水！ 市府補助百萬解除缺水危機

粉紫色花海＋百萬市景！台中限時秘境「兔尾草田」　近看神似魯冰花

相關新聞

影／北市聯合海葬拋灑儀式 今年已為51位先行者完成遺願

台北市今天舉行舉行今年度第5場次聯合海葬出海抛灑儀式，這次海葬協助家屬為18位先行者完成遺願。參加這次海葬的張先生，是為...

國高中生疫苗施打首日 侯友宜：接種率要持續拉高

全國5縣市學生今天開打BNT疫苗，新北市統計有16萬名學生同意接種，占所有符合資格學生95％，新北市長侯友宜表示，美國D...

北大汙水廠改造綠地為花海 未來評估退廠

位於新北市三峽、樹林交界的北大特區綠地少，鄰近萬坪公園的礫間淨化廠一旁雖有綠地但卻是鄰避設施，水利局與地方人士取得共識後...

新北辦「新北健康三寶甘藷」展售 明日起板橋開賣

新北市府為推銷農產，將舉辦「新北健康三寶甘藷」市集展售，23日至24日將在捷運府中站「板農活力超市廣場」，另外25至26...

新環境減壓免干擾 新瑞芳動物之家明年1月動工

為讓動物生活更好，新北市動保處規劃瑞芳動物之家新建工程，邀集美國收容所建築師Heather Lewis、動保團體等組動物...

土城中央路人行道 行走如戰場

隨著捷運三鶯線未來完工能串起板南線，帶動新北市土城區整體發展，但重要幹道中央路人行環境不友善，民眾走在上面常遇電線桿、樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。