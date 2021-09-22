北大汙水廠改造綠地為花海 未來評估退廠

位於新北市三峽、樹林交界的北大特區綠地少，鄰近萬坪公園的礫間淨化廠一旁雖有綠地但卻是鄰避設施，水利局與地方人士取得共識後，將把現有719坪綠地打造成花海，吸引民眾來打卡，未來等淨化廠使用一定時間後也會評估退廠，釋出更多空間回饋在地使用。

水利局指出，北大特區每天平均產出1萬2千噸生活汙水，在地會送往樹林區學府路、大有路旁礫間淨化廠、MBR（薄膜生物反應池）設施以及台北大學處理廠這3處，在2017年三鶯水資源回收中心完工後，目前已有2千噸送到三鶯回收中心，包括礫間淨化廠與北大廠處理量都有下降。

由於處理量降低加上MBR設施用地面積小，水利局也釋出719坪綠地，並推動景觀改善工程，要與旁邊3025坪的萬坪公園整合。

南園里長李培鈺認為，雖有MBR設施降低臭味，但多少有味道，如果要增設涼亭或休憩空間，不見得民眾會想停留，希望能種植像紫檀花、繡球花等植物，用花香蓋過臭味，同時把綠地變成打卡景點，並與萬坪公園結合，讓民眾在萬坪公園玩完設施後，還能到花海廣場拍照、打卡。

水利局汙設科長黃銘昌表示，周邊綠地開放整建及景觀改善工程經費約850萬，負責的顧問公司正好跟萬坪公園是同間，也多次跟地方、里長與北大在地團體討論過，會整合當地民意，並以步道串聯起萬坪公園，把汙水廠周圍綠地作為萬坪公園延伸，預計近期發包動工，明年中完工。

北大礫間淨化廠在2009年啟用後已使用超過10年，水利局說明，未來北大特區汙水會增加送往三鶯水資源回收中心的量，相較之下北大現有3處處理廠會下降，以礫間淨化廠來說使用年限約20年，之後也將評估淨化廠退廠可能。

至於三鶯水資源回收中心也有面積約9公頃綠地，動植物豐富，加上旁邊就是高灘地，水利局也規畫跟地方討論作結合，充分利用土地增加民眾停留意願。