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國高中生疫苗施打首日 侯友宜：接種率要持續拉高
全國5縣市學生今天開打BNT疫苗，新北市統計有16萬名學生同意接種，占所有符合資格學生95％，新北市長侯友宜表示，美國Delta病毒18歲以下占28％，孩子接種比例要持續提高，更要將美國例子引以為鑒。這次16萬名學生施打疫苗，市府做了很多衛教宣導與施打動線演練，未來若有其他學生願意施打，可以到合約醫療院所補打。
侯友宜說，施打疫苗後，要讓孩子有充分時間休息，後續2天採取線上教學 ，老師要關心學生健康並跟家長配合，確保孩子安全健康無虞，未來兩周學生不要激烈運動，讓身心適度調適。
侯友宜今天下午將到板橋高中關心疫苗接種作業情形，提醒學校師生留意接種後健康情形，並因應學生狀況調整教學型態及減少激烈教學活動。新北市教育局針對全市125所國高中職學生，於9月22日至30日完成第1劑接種，提升校園疫苗覆蓋率，降低感染風險。
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