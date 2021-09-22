新環境減壓免干擾 新瑞芳動物之家明年1月動工

為讓動物生活更好，新北市動保處規劃瑞芳動物之家新建工程，邀集美國收容所建築師Heather Lewis、動保團體等組動物之家國際化顧問團，合力規劃設計，處長楊淑方表示，新瑞芳動物之家預計明年1月動工、9月完工，將犬貓移至新處後，舊址會拆除改建為運動場，提供更多活動空間。

動保處今天在市政會議進行專案報告，楊淑方說明，瑞芳動物之家新建工程將仿照美國動物收容所設計，疫情期間邀集動保團體、市警犬隊提供經驗分享，並以視訊方式與Heather Lewis共同討論，預估每年動物收容周轉率可達500隻，預估新建經費為3000萬元。

Heather Lewis表示，收容所內「犬貓入所」、「物資運送」及「民眾認養」三大獨立動線分開規劃，可減少犬隻相互之間干擾，讓犬隻心理狀態更為穩定，另外Heather也建議犬舍顏色應考量犬隻視覺特性，採用明亮淺色系，使犬隻較無壓迫感，不同區域犬舍之間，應以牆面阻隔，減少互相視線接觸，可降低犬隻心理層面壓力。

楊淑方表示，新動物之家完工後，會將犬貓全數移至新址，舊有建築物將會拆掉，以低度開發限度打造運動場，除了可讓志工與民眾跟犬貓互動，也會建設教育訓練區，提供飼主與毛孩上課，或是為待認養毛孩進行社會化訓練。

新北市總計有8處動物之家，其中在板橋動物之家打造生命教育園區，楊淑方說，其他動物之家也依照在地特色設計特點，例如中和動物之家因應長照趨勢，引進水氧跑步機照顧高齡犬貓；三芝動物之家附近野生動物多，設立野生動物救護站增加照護量能等。

動保處盤點深獲民眾好感6項動保措施，包含在疫情期間成立確診者共居寵物安置旅館、動物醫院遠端看診宅配取藥、全國唯一縣市成立「抗毒蛇血清調度大平台」及時拯救毛孩生命、結合里長設置「認養小棧」提高認養率、簽訂首張「海洋保育類動物野放契約」提升鯨豚存活率、實施「工廠犬專案」為506隻狗找到歸宿。