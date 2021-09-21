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中角灣戲水人潮減 上岸沒戴口罩多公所宣導

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
中秋最後日中角灣戲水人潮減，上岸沒戴口罩多公所宣導。圖／金山區公所提供
中秋最後日中角灣戲水人潮減，上岸沒戴口罩多公所宣導。圖／金山區公所提供

今天是中秋連假最後一天，新北市金山區中角灣前天和昨天戲水人潮相當多，今天人潮明顯減少，金山區公所表示，今天未達通報標準，但部分戲水遊客上岸後或在沙灘上遊客，未配戴口罩，公所人員忙著巡查，請民眾戴好口罩。

中秋連假金山區中角灣國際衝浪中心遊客人潮眾多，昨天截至中午就已高達600人以上，且持續增加中，達人潮容留量30%，刊登新北市人潮儀表板不建議再前往。金山區公所表示，今天上午狀況未達通報標準，今天人潮比較少。

金山區長廖武輝表示，部分戲水遊客上岸後或在沙灘上遊客，未立即配戴口罩，區公所前往巡查進行防疫宣導，呼籲戲水遊客上岸務必全程配戴口罩，做好防疫措施保護自己保護他人，對於違停車輛，通報金山分局進行取締。

中秋最後日中角灣戲水人潮減，上岸沒戴口罩多公所宣導。圖／金山區公所提供
中秋最後日中角灣戲水人潮減，上岸沒戴口罩多公所宣導。圖／金山區公所提供
中秋最後日中角灣戲水人潮減，上岸沒戴口罩多公所宣導。圖／金山區公所提供
中秋最後日中角灣戲水人潮減，上岸沒戴口罩多公所宣導。圖／金山區公所提供

金山 口罩

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