中角灣戲水人潮減 上岸沒戴口罩多公所宣導

今天是中秋連假最後一天，新北市金山區中角灣前天和昨天戲水人潮相當多，今天人潮明顯減少，金山區公所表示，今天未達通報標準，但部分戲水遊客上岸後或在沙灘上遊客，未配戴口罩，公所人員忙著巡查，請民眾戴好口罩。

中秋連假金山區中角灣國際衝浪中心遊客人潮眾多，昨天截至中午就已高達600人以上，且持續增加中，達人潮容留量30%，刊登新北市人潮儀表板不建議再前往。金山區公所表示，今天上午狀況未達通報標準，今天人潮比較少。