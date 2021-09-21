擔心住家結構安全 新北推免費鑑定海砂屋

今天是九二一大地震22週年紀念日，新北市都更處說，保障民眾居住安全，推出新北挺安全方案，由市府全額出資，協助有安全疑慮建築物免費辦理海砂屋鑑定，申請時間到111年底。

新北市政府都市更新處表示，即起至111年12月31日止，只要經過市府房屋健檢為應立即辦理結構修復建物，或經結構安全性能初步評估結果，危險係數R>45，並整合1/2以上所有權人同意，且已成立管委會或已核准立案之都市更新會，即可向市府申請辦理「新北挺安全方案」。

都市更新處長張壽文指出，新北市政府推動都更三箭政策，考量許多有安全疑慮的建築物，在都更前期常因資金籌措不易，導致整合卡關，因此只要符合申請資格，將由市府全額出資，辦理海砂屋鑑定，協助社區儘快確認自家結構安全，以利都更整合、推進。

都更處表示，「新北挺安全方案」自109年8月5日公告受理後，目前有11處社區提出申請，且已整合土地及合法建築物所有權人同意比例達50%以上。