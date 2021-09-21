遠距拍蜂窩護鳥執法 新北動保處購高倍率望遠鏡

為加強宣導保護野生動物，新北市政府動保處近日針對北海岸金山濕地等野鳥保育棲息地，採購移動式高倍率望遠鏡，強化進行野生動物觀察及保育工作，除可以從遠距辨識蜂窩種類，也能清晰辨識蜜蜂種類以及觀察濕地裡各種類留鳥的健康與覓食情況，如果發現民眾無故靠近搔擾野鳥，利用望遠鏡功能，也能夠直接照相蒐證。

動保處長楊淑方今天表示，購買的移動式高倍率望遠鏡，機身長度329mm，口徑88mm，具有45度觀景窗、伸縮式遮光罩，放大倍數為30倍。將不定時架設在北海岸金山濕地等鳥類棲息地進行保育類動物巡守工作，執行保育工作觀察鳥類覓食情形、鳥類品種並遠距觀察動物是否受傷等狀況。

動保處說，如果獲報有無故搔擾野生鳥類，動保人員就能在遠處立即進行拍照採證工作，加入野生動物保育執法行列，產生警惕作用。

愛鳥民眾張文志表示，金山濕地野生鳥類物種類繁多，追蹤鳥類困難，動保處有高倍率望遠鏡設備加入，在很遠的距離即能掌握到特定鳥類的行蹤，尤其是金山濕地每次有瀕絕稀有鳥類總會吸引很多民眾前來賞鳥，高倍望遠鏡是運用科技執法。