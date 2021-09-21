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助台中視障按摩復業！到點清潔+快篩劑防疫再升級

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府勞工局指派專業清潔人員到按摩據點打掃，維護環境清潔。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局指派專業清潔人員到按摩據點打掃，維護環境清潔。圖／台中市勞工局提供

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台中市勞工局說，為了助視障按摩業復業、降低受疫情衝擊，勞工局除了推出「防疫、進修、設備、清潔、行銷、紓困」方案，指派專業清潔人員到按摩據點打掃，並協助據點強化防疫應變措施，統一提供新型冠狀病毒快篩試劑，落實按摩師自主健康管理，打造安心按摩場所，讓顧客放心來消費。

勞工局長張大春說，視障按摩據點在防疫三級警戒一度停業，勞工局為照顧視障按摩業，在警戒降為二級後，推出「防疫、進修、設備、清潔、行銷、紓困」方案，包括實名制登記來客、按摩師勤洗手，戴口罩、環境設備消毒等，考量視障按摩師受限視力不佳，推出環境清潔服務，台中執業視障按摩師逾1/3申請清潔服務，累計提供1572小時服務。

蔡姓按摩師說，自開設視障按摩院以來，認真努力經營，顧客量穩定成長，但因時間及視力因素無法維護按摩院環境清潔，勞工局提供專業清潔人員維持環境，大幅改善按摩院衛生及舒適度，提高顧客回流率，這次停業期間也申請紓困工作補貼和復業前環境清潔工作，感謝勞工局的協助與輔導。

勞工局說明，市府提供視障按摩據點新冠肺炎快篩試劑，也提醒按摩師持續執行防疫措施、實名制登記來客，每天勤洗手消毒、全程戴口罩工作，落實環境清潔，使用過的耗材也要更新，讓民眾安心消費。台中市視障按摩據點資訊，可上台中市視障按摩服務網( http://msg.taichung.gov.tw/ )查詢。

台中市政府勞工局指派專業清潔人員到按摩據點打掃，維護環境清潔。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局指派專業清潔人員到按摩據點打掃，維護環境清潔。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局副局長羅群穆（左）前往台中市優良視障按摩據點致贈新冠肺炎快篩試劑。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局副局長羅群穆（左）前往台中市優良視障按摩據點致贈新冠肺炎快篩試劑。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局副局長羅群穆（左）前往台中市優良視障按摩據點致贈新冠肺炎快篩試劑。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局副局長羅群穆（左）前往台中市優良視障按摩據點致贈新冠肺炎快篩試劑。圖／台中市勞工局提供

按摩 視障 勞工局

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