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新北自推2千份300元農創e遊券 明起開放登記

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市輔導農業搭配地方創生創造更多地方經濟，今年首度推出限量2千份農創e遊券，讓民眾在體驗農業時可折抵消費300元。圖／新北農業局提供
新北市輔導農業搭配地方創生創造更多地方經濟，今年首度推出限量2千份農創e遊券，讓民眾在體驗農業時可折抵消費300元。圖／新北農業局提供

行政院連2年為振興農業經濟發放農遊券，但新北市有部分農創體驗場域不符使用資格，農業局首度推出限量2千份300元新北農創e遊券，預計明天至10月5日開放登記抽籤，自10月8日可在12家農創體驗場域使用至11月14日。

新北市自前年開始推動農業創生，以農業為基礎搭配地方創生，整合地方團隊並引入設計師及業界專家資源，三方跨域業替農業攜手創新；去年改良農事體驗遊程，並透過與青年設計師合作設計品牌，以嶄新形象共同推動農業創生。

考量到新北現有12家農創體驗場域，不一定能符合農遊券使用資格，今年農業局首創新北農創e遊券，限定在這12家場域使用，可折抵體驗或商品費用300元。

農業局表示，農創e遊券限量2千份，明天中午到10月5日開放登記，民眾可上活動通Accupass網站登記抽籤意願，10月8日會以電子郵件寄送電子票券，收到票券後民眾可自行向業者預約體驗時段，於10月8日至11月14日至指定場域使用。

農業局長李玟指出，在地小農各自單打獨鬥較辛苦，農業創生就是與在地團隊合作發展產業，協助團隊透過體驗經濟來整合加值，以既有地區產業帶動農村旅遊，活絡地方經濟，推動旅遊產業鏈形成，達到農業創生的目標。

本次農創e遊券可使用在以下場域：蕃婆林休閒農場、牧蜂農莊、熊熊花圃、北海人文體驗平台、遠足生態農場、坵隱農場、寧靜海香草園、富品家、鮮物本舖、遇見雞母嶺、注腳雙溪、青山綠水農產生產合作社。

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