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婦女重返職場 參加新北女路成在地導覽員

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市社區旅學關懷協會理事長李琪介紹淡水女路。圖／新北社會局提供
新北市社區旅學關懷協會理事長李琪介紹淡水女路。圖／新北社會局提供

33歲的張宇婷婚後離開職場6年，孩子上學後報名參加新北「淡水女路」的培訓，盼能成為在地導覽員；負責推動培訓課程的李琪曾是銀行處經理，為孩子當了10年全職媽媽，如今成為新北市社區旅學關懷協會理事長，帶動婦女二度就業。

真理大學觀光系畢業的張宇婷，家就住在淡水，從小受擔任紅樹林解說員的母親影響，畢業就從事旅遊導覽，專帶國內華語團，為了帶團解說，她曾經跑到紅毛城偷偷學習別人的技巧。

張宇婷說，2年的導遊工作後，卻因為結婚照顧小孩，不得不離開喜愛的職場，6年後小孩都已順利就學，因此決定報名參加淡水女路培訓；由於從小在淡水長大、就學，希望結訓後能以在地女性的視角，述說女性故事。

李琪自英國De Montfort University的MBA畢業，在金融服務業待8年，當上處經理是名績效管理的人才，但為了孩子成為全職媽媽，10年後在熱愛文化古蹟教育推廣的丈夫吳峻毅創辦旅學堂工作室後，重返職場。

李琪說，淡水有山與海的交會、河口的餘暉、紅樓的身影，給個風景都讓人陶醉；希望學員完成課程後，都能侃侃而談當地的故事，再加上市場行銷的概念、數位簡報的能力，讓婦女重返職場二度就業，可發揮所長並有實質收益。

今年33歲的張宇婷希望藉由淡水女路的導覽培訓重返職場。圖／新北社會局提供
今年33歲的張宇婷希望藉由淡水女路的導覽培訓重返職場。圖／新北社會局提供

淡水 職場 全職媽媽

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