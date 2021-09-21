高樓玻璃帷幕、路燈刺眼 光汙染無所不在

都會高樓的玻璃帷幕、路燈等，都可能是光汙染來源，台灣暗空協會秘書長賴佩茹說，其實LED路燈亮度非常強，彰化先前就有鄉鎮，基於交通安全，將路燈改爲LED燈，結果因爲太亮，影響旁邊菊花田生長，導致農民只能在路燈加裝水桶當暫時遮光罩。

台灣暗空協會表示，現階段大家對光的傷害，還不是很重視，其實短期層次，醫學界已經普遍證實，光汙染會影響睡眠；德國也有研究，年輕人長時間夜間暴露在倉儲區大量強光地方，十年之後，男性攝護腺、女性卵巢都有影響，不過目前光害作為流行病學研究的部分，還在研究階段。

台灣暗空協會會長林正修說，光對於動植物影響，馬祖北竿島就曾發現有個別物種受光害影響，甚至美國有加油站矗立四、五公尺高招牌，燈光對著樹冠層照射後，研究發現，會影響蛾類授粉。但當大家關注氣候變遷、海溫上升議題，大家對光汙染，晚上會讓動物睡不著覺、植物生長不佳等問題，卻關注度不足。

「怎麼一個城市沒有專門的法律，來處理這個問題？」林正修說，以玻璃帷幕大樓的反光汙染為例，其實玻璃帷幕大樓是從溫帶國家開始盛行，當初設計玻璃帷幕是為保暖、減少暖氣消耗，但到熱帶國家卻相當耗能。

林正修認為，除了立專法外，台北都會區為例，地方政府也應去調查，哪些地區較集中有光汙染？但目前各縣市政府對光害的態度，也幾乎是不告不理。過去協會也曾具體建議北市府，應要求廠商針對特定大小以上的LED廣告物，鼓勵自願性登錄燈光瓦數、流明及色溫，慢慢進一步管理，但當時北市府僅表示可考慮。