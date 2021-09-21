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4成女性生兒離開職場 新北推淡水女路助二度就業

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局為了創造女性二度就業機會，由婦女服務中心連結旅學堂和新北市社區旅學關懷協會推出「淡水女路」計畫。圖／新北社會局提供
新北社會局為了創造女性二度就業機會，由婦女服務中心連結旅學堂和新北市社區旅學關懷協會推出「淡水女路」計畫。圖／新北社會局提供

多數女性結婚、生兒後選擇退出職場，新北社會局為創造女性二度就業機會，由婦女服務中心連結旅學堂和新北市社區旅學關懷協會推出「淡水女路」計畫，在淡水區公所開設專業導覽人員培訓課程，以3年計畫讓有意願重返職場的婦女，用在地女性的角度述說自己女性的故事。

新北社會局長張錦麗指出，根據衛福部2019年調查，婦女婚後因懷孕、生育以及照顧未滿12歲的兒童而離開職場者約4成；而當被照顧者逐漸長大或畢業時，卸下照顧責任的婦女可能因長期離開職場而感到焦慮，甚至難以回歸職場。

張錦麗說，行政院性平會婦女勞動政策白皮書中也提到，高教育程度者一旦因婚育離開職場後，過半數是永久退出，從整體社會人力資本的角度而言，是生產力的損失，也會影響女性的社交圈和自信心。

淡水女路3年培訓課程，每年至少有30小時專業培訓，創造女性二度就業機會。負責培訓課程的新北市社區旅學關懷協會理事長李琪說，淡水區大學畢業女性有54%、研究所42%、博士29.1%，均高於新北市整體平均值。

李琪表示，課程設計趨向知識化、專業化，包含性別意識課程、在地女性故事、淡水女聲、女子教育史，也有導覽、導演技能培育，工作坊師資也都是一時之選。

李琪說，3年計畫從初階、進階到全人，培養二度就業婦女的成為在地女性的專業導覽，也在走出家庭後，能重新再找回自我和自信。

新北社會局為了創造女性二度就業機會，由婦女服務中心連結旅學堂和新北市社區旅學關懷協會推出「淡水女路」計畫。圖／新北社會局提供
新北社會局為了創造女性二度就業機會，由婦女服務中心連結旅學堂和新北市社區旅學關懷協會推出「淡水女路」計畫。圖／新北社會局提供

職場 淡水

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