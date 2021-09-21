北市兩度拚光害防制失敗 遭質疑背後有業者不想受規範

台灣至今無光汙染專法，立法院九月新會期開議，立委林昶佐等將研擬提案訂定光汙染法，建議由中央採取大綱式立法，標準則由各縣市依客觀狀況訂定，兼顧城鄉差異。另外，兩度闖關失敗的北市光害自治條例，議員林亮君也擬提案促立自治條例。

台北市環保局過去曾於2012年及2015年，兩度闖關議會送審光害防治自治條例，卻都差臨門一腳立法未過。

北市環保局科長楊梅華說，北市府兩度立法，其實2015年時，光害自治條例已初審通過，但卻未完成三讀程序，就因議事規則屆期不連續遭退回，她認為，包括專家審議光的標準、議員、業界對管制的標準，也都無共識，認為專法管制太嚴格而闖關未過。

台灣暗空協會會長林正修則認為，北市府兩度想立專法卻被擋下，背後恐怕也有業者不想受規範，才會在三讀時技術性擋下專法，這是為德不卒，非常可惜的一件事。

監察院也認為，環保署雖已完成函頒「光汙染管理指引」，但各光源主管機關迄今均未納入相關法規，各地方政府也均未完成自治條例立法，加上指引僅參考資料，未具強制力，導致地方政府稽查，僅能以勸導，分工不明確，虛擲人力物力。

加上倘由各直轄市、縣市政府先制定光汙染自治條例，立法程序繁瑣，不易制定專法管制，建議由中央制訂全國統一的光汙染管理法規，再由地方政府訂定自治條例，才能達事半功倍之效。建議行政院應盡速將「光害防制法草案」提送審議。

北市環保局長劉銘龍也表示，北市府7月28日也收到監察院公文，北市府認為，整個光害的管制，儘管各縣市條件不一樣，但各縣市訂定自治條例程序繁瑣，加上監察院也認為有立專法的需要，這件事紛擾多年，應該由中央統一立法，由各地方遵循，儘管各地方需要不同，只要這部分授權地方有彈性規範。