光害防制難立法 民團點三原因：欠共識、背書、覺醒

監察院在7月函示行政院建議中央統一訂定光汙染專法的必要性。公民團體台灣暗空協會認為，之所以中央並不積極訂定光汙染專法，三點主要原因，包括光被當成可能造成光害來看待，還只是零星的抱怨，並不是普遍共識；另外，專家的背書不足、臨床影響的研究不夠；還有民眾的覺醒、公民倡議不足。

台北市環保局空噪科長楊梅華說，因目前中央、地方無光汙染專法，環保署訂定的指引也無罰則、強制性，導致目前光汙染處理，仍屬不同權管單位，例如霓虹燈交由准許設置招牌的建管處；路燈由公園路燈管理處、大巨蛋屋頂反光則是體育局處理，若無核准單位，才會由環保局處理。

也因無專法，只要民眾陳情光害影響生活、造成失眠等，市府也都只能勸導，無法處罰，以陳情最多的霓虹燈為例，會由建管處勸導商家改善，不要調太亮，或勸導開霓虹燈的時間。

台灣暗空協會會長林正修認為，目前台灣空氣汙染有「空氣汙染防制法」；噪音也有「噪音管制法」，但尚無光汙染專法，不僅無標準、民眾若陳情也沒管理罰則，儘管環保署今年頒布「光汙染環境防治指引」，但這樣的指引連行政命令的意義都沒有，環保署對光的影響訂定專法認為無急迫性，態度相對消極。

他認為，目前國際許多國家，早已重視光汙染議題，並且訂定相關專法，因光害不僅是公害問題，光汙染其實也是環保的一部分，不僅影響人，更可能影響動植物，以小巨蛋24小時亮的電視牆天幕為例，政府的勸導，其實是沒有任何法律根據，業者也很辛苦，因為也沒任何標準可遵循。

林正修說，光的問題包括照度、色溫、角度、及時間都需要被關注，立專法的好處也可以將光的使用建立分區概念，但這些最基本的光汙染立法精神，目前在環保署的光汙染管理指引內，都沒看到。