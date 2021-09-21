都會區光害陳情多 無專法權益只能用吵的

都會區住商混合光害陳情多，台北市每年就接獲多達2百多例光汙染投訴，以霓虹燈、廣告招牌閃爍最多。曾被住戶抗議的台北小巨蛋LED電視牆，近半年來仍有零星陳情案，每當新廣告上檔，畫面閃個不停，仍讓居民飽受光害困擾；另外，即將完工的遠雄大巨蛋，也因屋頂鈦板太陽光一照，「蛋殼」反光強，讓對面數千名國小學童，刺眼到上不了課。

根據台北市環保局統計，台北市每年光汙染陳情案平均約2百多件，類型包括建築物反光、廣告招牌、霓虹燈、探照燈廣告、室內閃爍燈光等，其中以廣告招牌、霓虹燈、探照燈光害陳情最多。

曾在2008年陳情小巨蛋LED電視牆光害嚴重的里長游吉興說，早年這麼大的電視牆畫面閃來閃去，閃到居民失眠睡不著，健康出問題，現在晚上10點過後螢幕就會調暗，也不能有聲音、動畫影片，跟以前相比，光的問題的確改善很多。

不過現在每當新廣告換檔，還是會有零星里民反映太閃，他就得通知小巨蛋修正，游里長說，小巨蛋電視牆的光汙染，周邊里民感受都很深，若中央或地方能訂一個專法，立好遊戲規則，執法單位也才能比較好處理，不然就得像他過去，必須找議員一個一個陳情。

至於大巨蛋屋頂鈦板反光強，周邊住戶、辦公大樓、光復國小學生家長苦，議員許淑華說，儘管市府正研究用塗料減少光害，卻又衍生塗料掉漆。以光復國小近三千名學生為例，約有三分之二的教室都會受到大巨蛋光害影響。

許提到，受影響最嚴重的，就是面對大巨蛋側教室，儘管遠雄已協助裝窗簾，但操場同樣有光害問題，學生到操場打球太刺眼，根本打不了球，甚至學校二樓的空中操場，因更近大巨蛋屋頂，正午時，小朋友根本不想上空中操場活動。

新仁里長吳建德也說，除學生外，光復南路553巷側許多住戶，也常向他反映大巨蛋反光刺眼問題，正因無專法可管，只能用協調，「哪邊吵得兇，就補助哪裡」、「若政府能立法管理，我們舉雙手贊成」，「正因無法可管，現在只能用吵，來爭取權益。」