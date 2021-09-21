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北市議員盼建物筏基多蓋滯洪池降淹水 柯文哲：會討論

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
今年6月4日台北下午後雷陣雨，雨勢相當大，忠孝東路等多處地區開始淹水。 報系資料照
今年6月4日台北下午後雷陣雨，雨勢相當大，忠孝東路等多處地區開始淹水。 報系資料照

極端氣候發生頻率逐年升高，缺水或暴雨恐怕將成為日常。議員陳炳甫就提到，台北市要成為海綿城市，應該要將建築物筏基做為滯洪池，減少強降雨來襲淹水狀況，認為可以修改都市更新容積獎勵，鼓勵建商增加建物滯洪池大小，也要求公共建設可以以身作則，由公到私去做。台北市長柯文哲回應，因為涉及專業，需要再討論。

陳炳甫指出，今年6月4日北台灣暴雨來襲，忠孝東路、信義區等多處淹大水，而北市設計雨量在78.8mm以下都能順利排水，再加上有65個抽水站和提防，排水系統不差，水退很快，但只要有強降雨就會發生淹水。

陳炳甫表示，2年前有建議市府在中山北路、錦西街口處，將廢棄地下道做為臨時滯洪池，原本每逢大雨必淹之處，成功化解淹水之苦，表示滯洪池比加大加深排水溝還要有效。而為了要解決南京東路、敦化北路的淹水問題，如今也把台北田徑場的暖身場的筏基做為滯洪池，方向也是正確的。

陳炳甫說，台北市做為海綿城市，要去思考這塊海綿要多大，市府可以在建築物的筏基大量建構滯洪池，法規也有規定建築物要有能夠接收雨水的地方，但一般建築只會做5立方公尺大小的滯洪池，100坪以下的建築甚至不需要，建商會在筏基處蓋化糞池，剩下空間只會用砂石填滿，相當可惜。

陳炳甫建議，北市府可以針對都市更新條例的獎勵項目下手，目前在筏基設置滯洪池只有1%獎勵，建商看不上眼，如果可以像桃園市一樣提升到3%，也許建商會有意願加大滯洪池，除了接收自己的雨水，也可以把週邊道路上的雨水也蒐集起來，降低淹水可能。

柯文哲表示，修改都市更新條例的容積獎勵、是否每個建築物都有辦法將筏基都蓋為滯洪池涉及專業，要再和局處討論。

滯洪池 建築 陳炳甫

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