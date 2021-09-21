觀傳局側錄有線電視把關品質 遭質疑只挑冷門時段

北市府為督促提升有線電視系統經營服務品質，避免違規廣告或節目內容影響民眾身心健康，每月側錄查察業者播放內容，但通常夜間收視群眾較多，觀傳局側錄時段卻集中在白天或冷門時段，遭質疑與民眾收視習慣不合，查察不佳。北市觀傳局指出，未來將再分配日間及晚間側錄次數，保護民眾收視權益。

觀光傳播局針對有線電視事業發展，去年編列預算1647 萬餘元，辦理有線廣播電視法規定違規處分事項，及系統經營者、有線播送系統服務品質滿意度調查，與有線廣播電視有關地方文化活動等。

另外，觀傳局為避免業者違規插播廣告或節目內容影響民眾身心健康，保障收視戶權益，每月均運用側錄設備查察台北市轄內10家有線電視業者播放內容，去年側錄計54次，並對有線電視業者分別辦理3至8次不等的抽查。但審計部提出意見，抽查時間集中在平時上午8點至下午6點之間，與民眾收視習慣不合。

據國家通訊傳播委員會NCC定期辦理「電視使用行為及滿意度調查」委託研究分析顯示，視聽眾平日最常收視時段

依序為晚間8時至9時59分，占51.8％，晚間10時至11時59分占16.2％；假日最常收視時段依序為晚間6時至7時59分，占34.6％；晚間8時至9時59分占30.9％。

另外，據視聽眾歷年平均收視時數，假日是3.53小時，較平日3.03小時為高，顯示視聽眾收視時段以晚上時段為主，且假日收視時數較平日收視時數為高，但側錄時段卻集中在平日及白天，恐無法達到側錄查察成效。

北市觀傳局表示，今年起已經增加晚間的側錄，未來將妥善分配日間及晚間側錄次數，以督促有線電視業者務依有線廣播電視法規定執行業務，並維護市民收視權益。