快訊

PMMA又奪命…年輕男大街詭異狂舞 倒地橫紋肌溶解斃命

25年留不住一個孩子 王嘉納盼：創造部落產業讓孩子回鄉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原Zoo Mall改生態區6年無進度 議員：不如歸零做綠地

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府今年5月疫情高峰時，啟動公告招商，要將前身為Zoo Mall園區基地規畫為「生態主題園區及停車場」，目前有一家投標，由於這是民間自提規畫案，與一般BOT不同，程序較複雜，需進一步了解內容。記者林麗玉／攝影
北市府今年5月疫情高峰時，啟動公告招商，要將前身為Zoo Mall園區基地規畫為「生態主題園區及停車場」，目前有一家投標，由於這是民間自提規畫案，與一般BOT不同，程序較複雜，需進一步了解內容。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲任期剩1年3個月，任內遲無開發進度的動物園旁Zoo Mall基地，5月疫情高峰啟動招商，以「生態主題園區及停車場」開放民間自提開發案，盼以Zoo Ｍall為核心，帶動三貓，若招商順利，盼2028年能與南環線一同通車啟用。不過有議員說，市府基地定位不明，不如歸零思考規畫綠地，結合三貓發展老中青遊憩產業；也有議員說，若商業設施少民間投資意願恐低。

前市長郝龍斌任內拆除Zoo Ｍall地上建物後，至今毫無開發，柯在任期最後一年半公告招商，上月截標，捷運工程局長張澤雄表示，目前有一家投標，但由於是民間自提開發案，與一般BOT不同，程序較複雜，需要進一步了解審查內容，目前就是依程序辦理。

根據北市府規畫，基地定位為「生態主題園區及停車場」招商，將採BOT或OT辦理，興建營運年限50年。由於基地位於捷運文湖線、貓纜間，也將開闢地下共構車站連結未來中運量環狀線，北市都委會先前也通過審查，可興建地上7層建物，連接捷運動物園站、貓空纜車等，若招商順利，預計2028年將與南環線一同通車啟用。

這次的BOT招商基地總面積約2.9公頃，捷運局表示，Zoo Mall基地開發構想為提升生物多樣性保育及教育服務，形塑門戶樞紐帶動地區發展，提供多元體驗導覽、活體動物或標本展示，另也盼連結科技，引進5G、AR、VR等技術運用；至於其土地使用分區組別，遵循以往BOT案，以商三作為參考。

不過議員王閔生質疑，此基地先前已討論過做青年旅館，文創園區，甚至電競中心等，但他認為，若要結合三貓，最重要精神還是回歸自然、及貓空茶文化。市府為何不歸零思考，作為大型親子綠地公園，將整個三貓規畫為台北市最適合老中青親子同遊的景點。

王閔生說，其實三貓面貌很豐富，他反對再蓋一棟建築，甚至北市府要民間自提開發，就是因為北市府沒有想法，沒有明確定位，認為這麼大一塊地不開發很浪費，就讓民間去自提開發看看。

議員李慶元則認為，純粹做生態不會有人來投資，勢必要結合部分商業設施，柯文哲任期僅剩一年多，原Zoo Mall基地能在柯卸任前定案，應該就很不錯了。

過去因經營不善、延宕多年遲未開發的台北市立動物園園外服務中心(Zoo Mall)開發計畫，北市府規畫為「生態主題園區及停車場」，採民間自提BOT或OT計畫辦理，興建營運年限為50年。記者林麗玉／攝影
過去因經營不善、延宕多年遲未開發的台北市立動物園園外服務中心(Zoo Mall)開發計畫，北市府規畫為「生態主題園區及停車場」，採民間自提BOT或OT計畫辦理，興建營運年限為50年。記者林麗玉／攝影
過去因經營不善、延宕多年遲未開發的台北市立動物園園外服務中心(Zoo Mall)開發計畫，北市府規畫為「生態主題園區及停車場」，採民間自提BOT或OT計畫辦理，興建營運年限為50年。記者林麗玉／攝影
過去因經營不善、延宕多年遲未開發的台北市立動物園園外服務中心(Zoo Mall)開發計畫，北市府規畫為「生態主題園區及停車場」，採民間自提BOT或OT計畫辦理，興建營運年限為50年。記者林麗玉／攝影
北市府今年5月疫情高峰時，啟動公告招商，要將前身為Zoo Mall園區基地規畫為「生態主題園區及停車場」，目前有一家投標，由於這是民間自提規畫案，與一般BOT不同，程序較複雜，需進一步了解內容。記者林麗玉／攝影
北市府今年5月疫情高峰時，啟動公告招商，要將前身為Zoo Mall園區基地規畫為「生態主題園區及停車場」，目前有一家投標，由於這是民間自提規畫案，與一般BOT不同，程序較複雜，需進一步了解內容。記者林麗玉／攝影

北市 捷運 BOT 柯文哲 動物園

延伸閱讀

日本小學生靠一招賺飽零用錢 3分鐘畫畫撈20萬爆紅

僑泰中學無償捐地 地方期待12年台中五權南一路通車

驗抗體禾馨辯6月已報備 北巿衛生局：非中央指定機構

北市府「安心上工」一點都不安心 協助實名制竟遭毆打

相關新聞

雙北住家烤肉 逾200件卻未罰

雙北今年禁止中秋連假在公有地烤肉，雙北環保局接獲22件住家烤肉空汙陳情案，都僅勸導未開罰。新北警察局也接獲209件民眾檢...

觀傳局側錄有線電視把關品質 遭質疑只挑冷門時段

北市府為督促提升有線電視系統經營服務品質，避免違規廣告或節目內容影響民眾身心健康，每月側錄查察業者播放內容，但通常夜間收...

原Zoo Mall改生態區6年無進度 議員：不如歸零做綠地

台北市長柯文哲任期剩1年3個月，任內遲無開發進度的動物園旁Zoo Mall基地，5月疫情高峰啟動招商，以「生態主題園區及...

三鶯線國華站公保地 將解編

新北市府要打造鶯歌藝術城，捷運三鶯線後年也將開通，市府專案檢討鶯歌18處沒有開發的公共設施保留地，近來由都委會通過解編1...

疫情影響換待用餐店家撐不下去 新北議員募款期待「善的循環」

疫情嚴重衝擊經濟及生活，有民眾逼不得已靠待用餐過活，新北市議員葉元之表示，中和有小吃店長期提供待用餐，但如今疫情影響下換...

強占公有地「擺爛」幼兒園 新北強拆改建植栽綠地

新北持續推動「點亮．新北美樂地」專案，新北工務局表示，近來在板橋及蘆洲增添2處改善完成專案，不但拆除長期遭私人占用之違章...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。