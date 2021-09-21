原Zoo Mall改生態區6年無進度 議員：不如歸零做綠地

台北市長柯文哲任期剩1年3個月，任內遲無開發進度的動物園旁Zoo Mall基地，5月疫情高峰啟動招商，以「生態主題園區及停車場」開放民間自提開發案，盼以Zoo Ｍall為核心，帶動三貓，若招商順利，盼2028年能與南環線一同通車啟用。不過有議員說，市府基地定位不明，不如歸零思考規畫綠地，結合三貓發展老中青遊憩產業；也有議員說，若商業設施少民間投資意願恐低。

前市長郝龍斌任內拆除Zoo Ｍall地上建物後，至今毫無開發，柯在任期最後一年半公告招商，上月截標，捷運工程局長張澤雄表示，目前有一家投標，但由於是民間自提開發案，與一般BOT不同，程序較複雜，需要進一步了解審查內容，目前就是依程序辦理。

根據北市府規畫，基地定位為「生態主題園區及停車場」招商，將採BOT或OT辦理，興建營運年限50年。由於基地位於捷運文湖線、貓纜間，也將開闢地下共構車站連結未來中運量環狀線，北市都委會先前也通過審查，可興建地上7層建物，連接捷運動物園站、貓空纜車等，若招商順利，預計2028年將與南環線一同通車啟用。

這次的BOT招商基地總面積約2.9公頃，捷運局表示，Zoo Mall基地開發構想為提升生物多樣性保育及教育服務，形塑門戶樞紐帶動地區發展，提供多元體驗導覽、活體動物或標本展示，另也盼連結科技，引進5G、AR、VR等技術運用；至於其土地使用分區組別，遵循以往BOT案，以商三作為參考。

不過議員王閔生質疑，此基地先前已討論過做青年旅館，文創園區，甚至電競中心等，但他認為，若要結合三貓，最重要精神還是回歸自然、及貓空茶文化。市府為何不歸零思考，作為大型親子綠地公園，將整個三貓規畫為台北市最適合老中青親子同遊的景點。

王閔生說，其實三貓面貌很豐富，他反對再蓋一棟建築，甚至北市府要民間自提開發，就是因為北市府沒有想法，沒有明確定位，認為這麼大一塊地不開發很浪費，就讓民間去自提開發看看。