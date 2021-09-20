疫情影響換待用餐店家撐不下去 新北議員募款期待「善的循環」

疫情嚴重衝擊經濟及生活，有民眾逼不得已靠待用餐過活，新北市議員葉元之表示，中和有小吃店長期提供待用餐，但如今疫情影響下換店家自己快撐不下去，因此他特別號召大家捐款，並已將10萬元善款捐給店家，期待能持續打造善的循環。

葉元之指出，疫情影響下，許多民眾都需要待用餐，中和「阿興魯肉飯」過去長期提供待用餐，而從今年5月三級警戒開始後，店家吃待用餐的人數就暴增多達200多位，但付錢吃飯的人卻大幅減少，比吃待用餐者少一半以上。

葉元之表示，店家本來是要幫忙弱勢的，但疫情影響下，讓老闆一度撐不下去，考慮將店結束營業，因此他近日也特別將善款10萬元交給店家。

葉元之還說，阿興魯肉飯的老闆陳進興告訴他，過去吃待用餐者以獨居老人與街友為主，但現在多了很多全家庭的客人，他們多是受疫情影響入不敷出，才會來吃待用餐尋求溫飽。

葉元之提到，陳進興曾因做生意失敗跑路，經常兩三天沒飯吃，當時就希望有餐廳能免費提供餐點，因此他後來有能力了，也從2009年開始提供愛心待用餐，讓民眾能免費享用一碗魯肉飯或菜飯，再加一碗魚丸湯，讓不少弱勢族群受惠。