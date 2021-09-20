疫情影響換待用餐店家撐不下去 新北議員募款期待「善的循環」
疫情嚴重衝擊經濟及生活，有民眾逼不得已靠待用餐過活，新北市議員葉元之表示，中和有小吃店長期提供待用餐，但如今疫情影響下換店家自己快撐不下去，因此他特別號召大家捐款，並已將10萬元善款捐給店家，期待能持續打造善的循環。
葉元之指出，疫情影響下，許多民眾都需要待用餐，中和「阿興魯肉飯」過去長期提供待用餐，而從今年5月三級警戒開始後，店家吃待用餐的人數就暴增多達200多位，但付錢吃飯的人卻大幅減少，比吃待用餐者少一半以上。
葉元之表示，店家本來是要幫忙弱勢的，但疫情影響下，讓老闆一度撐不下去，考慮將店結束營業，因此他近日也特別將善款10萬元交給店家。
葉元之還說，阿興魯肉飯的老闆陳進興告訴他，過去吃待用餐者以獨居老人與街友為主，但現在多了很多全家庭的客人，他們多是受疫情影響入不敷出，才會來吃待用餐尋求溫飽。
葉元之提到，陳進興曾因做生意失敗跑路，經常兩三天沒飯吃，當時就希望有餐廳能免費提供餐點，因此他後來有能力了，也從2009年開始提供愛心待用餐，讓民眾能免費享用一碗魯肉飯或菜飯，再加一碗魚丸湯，讓不少弱勢族群受惠。
葉元之表示，陳進興不只提供待用餐，也主動了解吃待用餐者所遇到的困難，甚至幫他們媒合社會資源，例如找基金會的急難救助捐款等，該店雖然在中和，但許多弱勢者從板橋、土城、永和、萬華前來用餐，店家發揮了強大的社會影響力，因此也期待大家都能互助，讓這樣善的循環能持續下去。
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