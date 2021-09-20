強占公有地「擺爛」幼兒園 新北強拆改建植栽綠地

新北持續推動「點亮．新北美樂地」專案，新北工務局表示，近來在板橋及蘆洲增添2處改善完成專案，不但拆除長期遭私人占用之違章建築，更增加友善的綠地及人行停車空間，讓民眾能有更舒適生活環境。

工務局說明，「點亮．新北美樂地」專案是將有活化效益的遭占用公有土地進行改造，先由違章拆除大隊拆除違建後，透過跨部門合作闢建綠地，既能改善交通環境，又能讓民眾在都市叢林間享受更多休憩空間。

工務局指出，近來有2處改善完成，其中板橋三民路為例，為財政部國有財產署土地，土地面積約1500平方公尺，長期被廢棄幼稚園及鐵皮圍籬等構造物占用，在經評估後拆除，並由城鄉局、新工處等機關分工增添植栽綠美化、步道及座椅等設施，讓治安死角及髒亂環境都消失，打造更加友善及綠意的市民空間。

另外，蘆洲區公所在進行民族路道路整修工程時，發現施工範圍內有違章建築，經多次會勘協調後，民眾自行退縮違章建築，使道路能完整更新改善，並重新劃設停車位，不僅使空間及方便性都再升級。

工務局補充，板橋三民路後來成廢棄幼兒園，已經不算牟利或做不法行為者的違建，所以沒有收費問題；蘆洲則是民眾當初不知道建物擴建到國有地，在經溝通後自行施工退縮。