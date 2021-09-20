新北：九二一地震受損紅單建物全部解除列管
九二一震災22週年前夕，新北市政府工務局今天表示，震災受損建物經輔導列管，需拆除重建紅單建物25件，已在去年全部解除列管；需要補強的黃單建物也從最初的576件降至12件。
工務局表示，民國88年發生的九二一大地震，造成新北市多處建築物損壞的嚴重災情，當年共計受理3225件建物申請評估，經專業技師鑑定評估後，需拆除重建或需修復補強者共601件。
工務局表示，601件中有25件被列為紅單建物，有拆除重建必要性，另外576件則被列為黃單建物，認定建築物非主要結構損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，需進行修復補強。
工務局指出，經輔導，位於泰山明志路2段的「南亞歐式花園新城」於去年6月展開拆除重建作業，成為紅單建物最後解列一案；25件紅單建物中，共有22件完成重建、1件已拆除不打算重建，2件已拆除進行都市更新，九二一紅單建物全數解除列管。
至於需修復補強的黃單建物，工務局表示，22年來已完成修復或停止使用並解除列管564件，剩餘最後12件目前仍持續輔導中，希望早日還給民眾安全家園。
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