快訊

連假你有去喝台南這間牛肉湯嗎？ 南市衛生局公布確診足跡

年輕人沒疫苗打！ 網紅「吃屎哥」裸身怒跳棒球場 富邦悍將回應了

新北：九二一地震受損紅單建物全部解除列管

中央社 / 新北20日電

九二一震災22週年前夕，新北市政府工務局今天表示，震災受損建物經輔導列管，需拆除重建紅單建物25件，已在去年全部解除列管；需要補強的黃單建物也從最初的576件降至12件。

工務局表示，民國88年發生的九二一大地震，造成新北市多處建築物損壞的嚴重災情，當年共計受理3225件建物申請評估，經專業技師鑑定評估後，需拆除重建或需修復補強者共601件。

工務局表示，601件中有25件被列為紅單建物，有拆除重建必要性，另外576件則被列為黃單建物，認定建築物非主要結構損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，需進行修復補強。

工務局指出，經輔導，位於泰山明志路2段的「南亞歐式花園新城」於去年6月展開拆除重建作業，成為紅單建物最後解列一案；25件紅單建物中，共有22件完成重建、1件已拆除不打算重建，2件已拆除進行都市更新，九二一紅單建物全數解除列管。

至於需修復補強的黃單建物，工務局表示，22年來已完成修復或停止使用並解除列管564件，剩餘最後12件目前仍持續輔導中，希望早日還給民眾安全家園。

建築

延伸閱讀

預售屋紅單變紅包 內政部：同屬違法轉售最高罰百萬

侯友宜強調協助水果內銷 新北議員批中央只會拿納稅錢補貼

中秋撞疫情改在家烤肉 新北環保局接獲13件空汙陳情

難擋中秋烤肉誘惑 新北警方接獲檢舉209件

相關新聞

中角灣人潮再現 侯友宜：已經人滿為患了

新北市金山中角灣國際衝浪中心首度達到首階段管制後，今天人潮更多，達標第3階段管制。市長侯友宜表示，中角灣衝浪中心已經人滿...

北市河濱禁烤肉 10處河濱限定藝術家絕美堤壁大集合

台北市河濱公園今年禁止烤肉，中秋連假，北市府也整理出十大超夯的河濱絕美堤壁，民眾到河濱輕旅行時，不妨打卡拍照，新景點。

太香？北市近5年開罰52件 有窯烤餐廳重罰30萬

台北市都會住商混合情況普遍，許多餐廳緊鄰住宅，每年的異味陳情案件多，北市環保局統計，台北市自2016年至今年9月中，一共...

女童淡水漁人碼頭摔破下巴 阿基師等多人緊急安撫止血

淡水漁人碼頭中秋連假湧人潮，1名賴姓女童與父母前往遊玩時不慎摔破下巴，血流如注，賴父急抱愛女至飯店求救，阿基師等人立即協...

侯友宜至三重同仁宮參拜 祈福疫情退散平安過中秋

明日就是中秋節，新北市長侯友宜今日上午到三重同仁宮廟參拜祈福，保佑所有市民能平安度過疫情，中秋也能幸福團圓；他同時也感謝...

三鶯線國華站周邊公保地解編 沿軌道可設公園、商場

鶯歌都市計畫許多公設保留地開發停滯，日前都計委員會通過鶯歌公設專案，解編13.71公頃公保地，送內政部審議通過後將辦市地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。