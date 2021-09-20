白晝之夜首推線上版 12小時不間斷神祕嘉賓未公開

2021台北白晝之夜受疫情影響，首次推出線上版，民眾在10月2日晚間6時至10月3日早上6時，透過官方網站就能在家逛展、看表演，4大藝術企畫包括「藝術百草圖」、「台北共創歌」、「白晝夜夜談」及「白晝幻境映」，每個計劃進行12小時不間斷，目前節目名單還要「搞神祕」，主辦單位表示，名單要再活動開始前幾天才會陸續公布。

白晝之夜藝術總監林昆穎表示，此次白晝之夜預計在北投舉辦，由於疫情實體活動面臨停辦，小組成員不希望今年停辦，因而轉往線上也得到文化局的支持。

林昆穎表示，受疫情影響，許多大型活動都轉往線上舉辦，此次白晝之夜也來做一個線上節目，希望從現在開始準備，明年以後就能同時舉辦線上、線下雙軌的節目，提供民眾更多驚喜體驗。

林昆穎表示，有別於過去事先公布節目名單，此次將在10月2日活動開始前幾天陸續公布，包括知名歌手、導演，還有許多過去曾參與過的來賓，民眾可以期待。

文化局表示，「白晝之夜」有三大特色，「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」，透過多樣化的藝術作品及演出安排，讓人自然接觸藝術，自由穿梭於城市空間之中。其中「藝術百草圖」企劃號召 60 組創作者，深入台北市的大街小巷汲取靈感，把對台北的想像化為一紙草圖。