白晝之夜首推線上版 12小時不間斷神祕嘉賓未公開

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
2021台北白晝之夜受疫情影響，首次推出線上版，民眾在10月2日晚間6時至10月3日早上6時，透過官方網站就能在家逛展、看表演。圖／文化局提供
2021台北白晝之夜受疫情影響，首次推出線上版，民眾在10月2日晚間6時至10月3日早上6時，透過官方網站就能在家逛展、看表演。圖／文化局提供

2021台北白晝之夜疫情影響，首次推出線上版，民眾在10月2日晚間6時至10月3日早上6時，透過官方網站就能在家逛展、看表演，4大藝術企畫包括「藝術百草圖」、「台北共創歌」、「白晝夜夜談」及「白晝幻境映」，每個計劃進行12小時不間斷，目前節目名單還要「搞神祕」，主辦單位表示，名單要再活動開始前幾天才會陸續公布。

白晝之夜藝術總監林昆穎表示，此次白晝之夜預計在北投舉辦，由於疫情實體活動面臨停辦，小組成員不希望今年停辦，因而轉往線上也得到文化局的支持。

林昆穎表示，受疫情影響，許多大型活動都轉往線上舉辦，此次白晝之夜也來做一個線上節目，希望從現在開始準備，明年以後就能同時舉辦線上、線下雙軌的節目，提供民眾更多驚喜體驗。

林昆穎表示，有別於過去事先公布節目名單，此次將在10月2日活動開始前幾天陸續公布，包括知名歌手、導演，還有許多過去曾參與過的來賓，民眾可以期待。

文化局表示，「白晝之夜」有三大特色，「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」，透過多樣化的藝術作品及演出安排，讓人自然接觸藝術，自由穿梭於城市空間之中。其中「藝術百草圖」企劃號召 60 組創作者，深入台北市的大街小巷汲取靈感，把對台北的想像化為一紙草圖。

白晝之夜 疫情 文化局

延伸閱讀

豪門離婚促成史上最驚人藝術拍賣！蘇富比將賣麥克羅威

衛武營藝術家化身諮詢師 以藝術療癒人心

余曉怡音樂會思索線上加實體 管風琴與光影共奏

疫情也能漫遊藝文場館 竹縣文化局推「館所隨身聽」

相關新聞

中角灣人潮再現 侯友宜：已經人滿為患了

新北市金山中角灣國際衝浪中心首度達到首階段管制後，今天人潮更多，達標第3階段管制。市長侯友宜表示，中角灣衝浪中心已經人滿...

北市河濱禁烤肉 10處河濱限定藝術家絕美堤壁大集合

台北市河濱公園今年禁止烤肉，中秋連假，北市府也整理出十大超夯的河濱絕美堤壁，民眾到河濱輕旅行時，不妨打卡拍照，新景點。

太香？北市近5年開罰52件 有窯烤餐廳重罰30萬

台北市都會住商混合情況普遍，許多餐廳緊鄰住宅，每年的異味陳情案件多，北市環保局統計，台北市自2016年至今年9月中，一共...

女童淡水漁人碼頭摔破下巴 阿基師等多人緊急安撫止血

淡水漁人碼頭中秋連假湧人潮，1名賴姓女童與父母前往遊玩時不慎摔破下巴，血流如注，賴父急抱愛女至飯店求救，阿基師等人立即協...

侯友宜至三重同仁宮參拜 祈福疫情退散平安過中秋

明日就是中秋節，新北市長侯友宜今日上午到三重同仁宮廟參拜祈福，保佑所有市民能平安度過疫情，中秋也能幸福團圓；他同時也感謝...

三鶯線國華站周邊公保地解編 沿軌道可設公園、商場

鶯歌都市計畫許多公設保留地開發停滯，日前都計委員會通過鶯歌公設專案，解編13.71公頃公保地，送內政部審議通過後將辦市地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。