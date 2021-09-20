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北市河濱禁烤肉 10處河濱限定藝術家絕美堤壁大集合

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
吳介民老師創作的「漫遊時光機」，用繽紛的色彩開啟社區歷史。圖/北市工務局水利處提供
吳介民老師創作的「漫遊時光機」，用繽紛的色彩開啟社區歷史。圖/北市工務局水利處提供

北市河濱公園今年禁止烤肉，中秋連假，北市府也整理出十大超夯的河濱絕美堤壁，民眾到河濱輕旅行時，不妨打卡拍照，新景點。

北市工務局表示，水利處去年起和藝術家團隊合作，力推「台北新畫堤」計畫，讓北市堤壁化身為大型視覺設計，每一處都是視覺的饗宴，其中面積最大的作品位於中正河濱公園，是台灣新銳藝術家Leo ho的大作「螢橋雁」。水利處也整理出十大超夯的堤壁美化成果，提供大家到河濱輕旅行時的打卡新景點。

首先是由藝術家馬賽(KYO)老師的大作「夢想開始的地方」，位於南港區基隆河上游左岸堤外成功抽水站旁，長達157公尺的河堤壁，柔調的色彩畫出男孩和女孩的夢想；再來則是吳介民老師創作的「漫遊時光機」，用繽紛的色彩開啟社區歷史，位於松河街(南港路三段190巷口) ；而由楊佳璋設計師操刀的「松山故事」，融入松山當地的故事，地點就位於彩虹橋兩旁的松山區松河街。

另外，內湖區的潭美街也是欣賞堤壁藝術不可錯過的重要地點，包括位於潭美街(週美活動中心前方) 的「河岸守衛隊」，由陳普藝術家與潭美國小合作，充滿童趣的色彩非常吸睛；而同樣在潭美街(成美橋上游)堤內，則是吳騏藝術家及陳青琳設計師共同操刀的「路舟」，還有顏伯駿設計師的作品「匯流時光」，位於潭美街337號前方堤內，用場景交錯手法抽象方式呈現來自石潭里的小故事。

在基隆河沿線的疏散門旁堤內也有許多精采的作品，Leo ho藝術家操刀設計「水邊」，以漸層柔和的色彩交織成夢幻般的視覺設計，位於基五號疏散門；再往下游方向的基六疏散門旁則是由新銳藝術家成若涵的作品，以紙雕概念呈現「回望塔悠路」的歷史。

最後，在北投區河雙21休息站旁(洲美快速道路下方) ，則有最新完成的作品「八仙」，展示台灣新銳藝術家吳騏的奇幻畫風，吸引眾人的目光；還有目前台北市河濱面積最大的堤壁美化作品，位在中正河濱公園的「螢橋雁」，則是由Leo ho 藝術家親自操刀!

其實，北市水利處推行堤壁美化工作多年，至今年為止前後已完成共73處的堤壁美化，總面積高達54,828平方公尺，大家不妨假日揪朋引伴，前往河濱公園用眼睛閱讀這些北市河濱限定的美麗風景。

台北市河濱公園今年禁止烤肉，中秋連假，北市府也整理出十大超夯的河濱絕美堤壁，民眾到河濱輕旅行時，不妨打卡拍照，新景點。
台北市河濱公園今年禁止烤肉，中秋連假，北市府也整理出十大超夯的河濱絕美堤壁，民眾到河濱輕旅行時，不妨打卡拍照，新景點。

藝術家 北市

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