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台南開放身心障礙者可線上申請輔助補助

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市身心障礙者可以線上申請輔助補助。本報資料照片
台南市身心障礙者可以線上申請輔助補助。本報資料照片

台南市社會局「一站式整合服務平台」本月起新增「身心障礙者輔具費用補助」線上申請服務，符合資格者，除了可以臨櫃申請補助外，還可以利線上平台申請，更為方便。

社會局表示，之前結合市府的智慧發展中心，運用「My Data」建置一站式整合服務平台，提供多項線上服務，而服務項目持續增加中。

9月起新增「身心障礙者輔具費用補助 (免評估輔具) 」線上申請服務。凡設台南市且最近一年居住國內超過183日，並領有身心障礙證明及符合身心障礙者輔具費用補助基準表的規定，除可循原來的管道向區公所或輔具資源中心臨櫃申請，更可利用「一站式整合服務平台」線上申辦。

社會局長陳榮枝表示，申請者只要提供相關應備文件於線上提出申請，經社會局審核後即可核發核定結果通知書，免除民眾四處奔波之苦並簡化審核流程，申請民眾在收到核定結果通知書後的6個月內購買申請輔具，並檢附收據或發票及其他應備文件辦理核銷請款。

「一站式整合服務平台」網址https://onestop.tainan.gov.tw，如有需求可洽社會局身心障礙福利科，連絡電話：(06)6371299。

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