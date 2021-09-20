侯友宜至三重同仁宮參拜 祈福疫情退散平安過中秋

明日就是中秋節，新北市長侯友宜今日上午到三重同仁宮廟參拜祈福，保佑所有市民能平安度過疫情，中秋也能幸福團圓；他同時也感謝同仁宮長期回饋社會，還響應實物銀行和好日子愛心大平台。

侯友宜指出，明日是土地公成道的好日子，因此特別在中秋節前夕跟土地公祈福，希望保佑新北所有市民，在疫情嚴峻的時刻都能平安、健康、幸福，也同時要祝福市民及全國民眾中秋能溫馨團圓、快樂生活。

侯友宜感謝，三重同仁宮長年推動公益慈善回饋社會，響應實物銀行和好日子愛心大平台，年年榮獲新北績優宗教團體肯定；去年還捐贈9人座交通車給石碇區公所，今年也於疫情期間捐贈2萬片口罩予三重區公所。三重同仁宮主任委員葉德根表示，今年配合防疫取消中元普渡法會，並將經費以救助金方式，捐助在地105戶低收入戶家庭共渡難關。