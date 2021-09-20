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侯友宜至三重同仁宮參拜 祈福疫情退散平安過中秋

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜向民眾問好。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜向民眾問好。記者李成蔭／攝影

明日就是中秋節，新北市長侯友宜今日上午到三重同仁宮廟參拜祈福，保佑所有市民能平安度過疫情，中秋也能幸福團圓；他同時也感謝同仁宮長期回饋社會，還響應實物銀行和好日子愛心大平台。

侯友宜指出，明日是土地公成道的好日子，因此特別在中秋節前夕跟土地公祈福，希望保佑新北所有市民，在疫情嚴峻的時刻都能平安、健康、幸福，也同時要祝福市民及全國民眾中秋能溫馨團圓、快樂生活。

侯友宜感謝，三重同仁宮長年推動公益慈善回饋社會，響應實物銀行和好日子愛心大平台，年年榮獲新北績優宗教團體肯定；去年還捐贈9人座交通車給石碇區公所，今年也於疫情期間捐贈2萬片口罩予三重區公所。三重同仁宮主任委員葉德根表示，今年配合防疫取消中元普渡法會，並將經費以救助金方式，捐助在地105戶低收入戶家庭共渡難關。

民政局長柯慶忠指出，三重同仁宮超過160年歷史，是在地信仰中心之一，廟內一尊石雕土地公神像，重達18台斤，為新北市最重者，極具特色，而農曆8月15日中秋節是福德正神成道日，相傳也是求財的好日子，民眾可準備麻糬、水果、清茶、糖果餅乾等供品，前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、生意興隆、開運招財。

新北市長侯友宜（右二）、三重同仁宮主委葉德根（右一）一同參拜福德正神。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右二）、三重同仁宮主委葉德根（右一）一同參拜福德正神。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與公廟人員、里長及議員們於參拜完後大合影。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與公廟人員、里長及議員們於參拜完後大合影。記者李成蔭／攝影

中秋節 侯友宜

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