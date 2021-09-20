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三鶯線國華站周邊公保地解編 沿軌道可設公園、商場
鶯歌都市計畫許多公設保留地開發停滯，日前都計委員會通過鶯歌公設專案，解編13.71公頃公保地，送內政部審議通過後將辦市地重畫，可得5.61公頃公設用地。其中位於三鶯線國華站附近體育場與文高一用地就占一半，未來將改成公園與商業用地，沿三鶯線軌道開發。
過去因政府經費不足導致許多公保地開發沒進度，隨著三鶯線後年將開通，市府也希望達成市長侯友宜大眾運輸導向型發展（TOD）政策。城鄉局整理出13.71公頃公保地，以市地重畫方式確保地主權益，讓原公保地地主可以領回55％可建築用地，預計11月送審內政部通過後交由地政局辦理。
城鄉局長黃國峰說明，本次變更標的共計18處公保地，現況多為鐵皮建物、空地、雜林、停車場與綠地等，市地重畫後可增加住宅區、商業區，共計約8.1公頃；另可興闢3處公園、5處公園兼兒童遊樂場、3處綠地與2處停車場用地及其附屬道路設施等，共計約5.61公頃，民眾亦可自行或與其他地主利用分回土地開發。
在這次解編13.61公頃土地中，以位於國華路與建國路交叉口的體育場用地3.2公頃以及大湖路西湖街附近文高一用地3.9公頃為最大。
城鄉局都計科長鄭博仁指出，這2塊地先前都沒有開發計畫，三鶯線國華站正好在2塊地中間，市地重畫完成後預計把文高一用地變成公園與住宅用地，未來在三鶯線高架下方能有個開放空間；體育場用地則與一旁1.2公頃的機關用地規畫商業區，未來可跟三鶯線結合帶動整體發展。
除鶯歌公設專案外，城鄉局本月起也將陸續啟動蘆洲、五股、淡水竹圍、泰山、樹林及萬里區等公設專案通盤檢討草案，舉辦公展及說明會，相關資訊可在城鄉局官網查閱。
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