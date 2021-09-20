女童淡水漁人碼頭摔破下巴 阿基師等多人緊急安撫止血

淡水漁人碼頭中秋連假湧人潮，1名賴姓女童與父母前往遊玩時不慎摔破下巴，血流如注，賴父急抱愛女至飯店求救，阿基師等人立即協助初步止血，再送醫縫20多針，家人貼文感謝人員暖心協助，網友紛紛按讚。

賴姓女童的媽媽昨天在臉書貼文稱18日帶家人到漁人碼頭遊玩，由於是中秋連假的首日，景點擠滿人潮，但女兒卻在玩手拋飛機時，摔破下巴，血流如注。

由於傷口很大，一旁路人都不知如何幫忙，於是「爸爸抱著她，急忙衝進福容飯店求救，阿基師上前安撫，具救護員證照的游姓主管協助作初步止血，再送至馬偕縫了20多針」，賴媽媽在臉書po文致謝，網友大推讚爆「根本是暖心飯店」。

賴媽媽貼文說，福容飯店協助急救幹部邊止血邊安撫小朋友，緩和他們驚嚇和擔心，阿基師也默默親自搬來很重的椅子，讓女兒腳能放平休息，當時是飯店Check in熱門時間，阿基師等人伸出援手，讓人相當感動。

福容淡水漁碼店總經理陳柏宏事後接受中央社記者訪問說，飯店是服務業，也有社會責任，同仁都很和善也很願意協助；客房部經理林欣怡，當時第一時間通知飯店具救護員證照的游承軒到場，幫忙做初步的傷口檢查及止血，同時打電話叫救護車。

游承軒回憶表示，接到電話立刻衝飯店大廳，其實沒有多想，反正聽到有人受傷，同理心就是趕快到場幫忙，在救護車抵達前，初步處理傷口，判斷傷口很深，所以同步跟救護車回報妹妹的狀況。

飯店廚藝總監阿基師說，當時剛好經過，很心疼，在旁邊陪伴小朋友，鼓勵她勇敢一點，就好像對自己孫子一樣，搬椅子是小事。

網友看了貼文大推，說是「暖心飯店」，「放入口袋名單」，「阿基師是本文重點」，「非房客消費受傷，飯店一樣將心比心」，「飯店漂亮別緻、人員專業又貼心」，「比個讚、棒棒棒」，「好痛，20多針，沒及時止血，恐怕很麻煩」。