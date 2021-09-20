太香？北市近5年開罰52件 有窯烤餐廳重罰30萬

台北市都會住商混合情況普遍，許多餐廳緊鄰住宅，每年的異味陳情案件多，北市環保局統計，台北市自2016年至今年9月中，一共執行「異味汙染物官能測定」168件次，52件次超出管制標準，其中有窯烤、油炸類餐飲業測值破百，遭重罰30萬元，總罰鍰金額達596.1萬元。

環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，台北市今年至今也累計有2件超標，其中一家為義式料理餐廳，檢測測值為30，另一家則為鍋貼水餃專賣店，測值為14，均超過管制標準10，分別依違反空氣汙染防制法，對業者裁罰13.5萬元及10萬元罰鍰，並限期改善。

環保局表示，台北市民眾陳情異味汙染，全年較常發生的就是餐廳營業產生氣味、且未做好有效的防制措施，影響鄰近居民。北市環保局是依照中央公告的「異味汙染物官能測定法」公正執法，開罰拒未改善業者，近5年來，已執行168件次測定，其中有52件測值超標受罰，並據此要求改善，總罰鍰金額達596.1萬元。

環保局說，業者本應依法做好相關汙染防制工作，若遭檢舉且經測定違反相關規定，屬工、商、廠(場)者，可處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

至於氣味千百種，如何判定有無超出管制標準？環保局表示，不論是臭、酸、焦及甜等氣味，只要能引起厭惡或其他不良情緒反應的，就是空氣汙染防制法管制的異味汙染物，但由於氣味成分複雜，科學儀器難以進行檢測，環保署公告「異味汙染物官能測定法—三點比較式嗅袋法」為標準檢測方法。

環保局說，檢測流程自採樣到篩選嗅覺判定員、測定都有一套縝密標準，例如採樣時，須使用無異味且對異味汙染物氣體的附著性、透過性均極低的聚酯塑膠或聚氟乙烯採樣袋，或硼矽玻璃製真空瓶；再由所謂聞臭師的嗅覺判定員測定。

樣品測定時，均由實驗前經嗅覺試驗合格，且測定時身體狀況正常的嗅覺判定員6名，在合格場所環境下，逐一針對乾淨空氣經稀釋的樣品袋測定是否有味道，檢測值則另由實驗室人員經公式運算，若異味指數檢測值超過標準（工業區30，住宅、商業區10），即可依法開罰。

環保局說，處罰只是手段，改善才是目的，為督促業者能夠做好污染防制措施，在異味汙染物官能測定執行前，會先告知業者有關規定及罰責，請業者在期限內進行改善。為使執法過程更具公信力，該局也委託經認證合格之專業檢測機構進行採樣檢測。