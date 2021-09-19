北市振興券加碼！議員轟台北通不太好用 恐難達振興效果

行政院10月將發振興五倍券，台北市長柯文哲預計9月22日起，正式招募十萬家商家，斥資6億多元推出台北熊好券加碼振興，不過北市議員質疑，北市府加碼振興限定台北通，以目前台北通覆蓋率低，恐只是拚台北通PKI，「不太好用、無法達到振興目的」。北市秘書長陳志銘表示，目前僅是測試階段，9月22日才會開放店家加入，覆蓋數不可能僅一千多家。

北市議員鍾佩玲說，台北市一共有246萬市民，但目前有在使用台北通的市民僅96萬人，相較接口支付、Line pay等會員都有好幾百萬，北市府竟要用台北通加碼振興商家，台北通覆蓋率高嗎？以目前台北市旅宿、餐飲、零售有八萬多家，卻僅一千多家有參與台北通，對此，北市府秘書長陳志銘表示，目前僅是測試階段，還沒有開始開放店家加入。

鍾佩玲說，柯文哲推智慧城市、線上申請，連市府局處都不知道有多少商家可以加入台北通？是否數字很難看？陳志銘表示，9月22日才會宣傳邀請店家加入，目前還沒開始。

柯文哲日前施政報告時也提到，台北通是台北市政府的系統，一卡通Line pay等都不是北市府的，議員認為，振興經濟應該要站在市民角度，讓民眾更方便使用，不是只是拚台北通的KPI。

陳志銘表示，希望議員支持台北市政府的產品，正式開放店家加入後，會達到一定的覆蓋率。