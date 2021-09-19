萬里蟹產季 侯友宜籲漁港餐廳要落實防疫

新北市長侯友宜今天表示，現在是萬里蟹的產季，他呼籲萬里龜吼漁港等地餐飲業者，一定要依防疫指引，做好隔板、梅花座等防疫措施，以維持疫情穩定。

侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上說明會時，首先說明新北今天沒有確診個案，至於幼兒園Delta染疫事件應於22日後確定疫情穩定。

由於中秋節連續假期已進入第2天，侯友宜對人員是否維持低度活動而有所擔心。他表示，新北市市區道路交通狀況目前還算順暢，國道5號南下部分路段擁擠，所以請市民不要再往這個方向走。

為掌握各景點人潮，侯友宜表示，根據「人潮儀表板」所掌握的情形，這兩天天氣很好，昨天平溪跟烏來風景區都有人多情形；今天在中角衝浪中心及平溪十分瀑布、烏來風景區等地都有人多情形，已經通知並建議大家不要再前往。

他強調，目前是萬里蟹的產季，他呼籲萬里龜吼漁港這一帶及市區所有的餐飲業者，都應依防疫指引要有隔板、採梅花座，新北市的內用餐廳還是要遵守防疫措施，一定要落實隔板及梅花座，希望把防疫做到位。

此外，侯友宜也重申中秋節的烤肉不鼓勵，也不支持的態度，除公有場域一律禁止外，在私有領域，還是要提醒大家，一定要遵守防疫的相關規定，希望在持續的強化2級警戒過程中，大家能把防疫做好，才能夠過個平安、健康、快樂的中秋節。