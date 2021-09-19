野柳地質公園培訓小小研究員 海洋世界親子做海豹燈籠

野柳地質公園和野柳海洋世界聯手舉辦「中秋團圓共遊野柳」活動，地質公園小小地質研究員1日職人體驗，帶領5到10歲小朋友，穿著迷你版地質研究員服裝，帶著道具挑戰尋寶解謎，在學習正確環境保護保育觀念後，可獲頒活動徽章及證書。海洋世界小海豹燈籠DIY活動，安排親子一起製作小海豹燈籠同樂。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，野柳擁有得天獨厚的地質景觀與豐富生態，想要知道岩石隱藏的秘密，可報名參加野柳小小地質研究員1日職人活動，在地質公園探索大自然的奧妙樂趣。

這項活動開放家長陪同參加，持有「愛台灣博物卡」可享75折優惠。9月場次都已額滿，10月的周末場次仍受理報名，每場限量15名報名，報名相關資訊可上活動網站查詢，網址：https://reurl.cc/eEREZR。

野柳海洋世界18日到21日推出中秋限定活動小海豹燈籠DIY活動，邀請爸爸、媽媽帶著小朋友們，在中午12點到下午4點間，一起製作應景的「小海豹燈籠」；活動採現場報名，報名費每人100元。