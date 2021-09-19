快訊

陸禁我釋迦蓮霧…陳吉仲宣布砸10億元救市 恐向WTO提訴訟

年邁姊要找80歲弟 警方破門發現獨居男已成白骨

野柳地質公園培訓小小研究員 海洋世界親子做海豹燈籠

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供
野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供

野柳地質公園和野柳海洋世界聯手舉辦「中秋團圓共遊野柳」活動，地質公園小小地質研究員1日職人體驗，帶領5到10歲小朋友，穿著迷你版地質研究員服裝，帶著道具挑戰尋寶解謎，在學習正確環境保護保育觀念後，可獲頒活動徽章及證書。海洋世界小海豹燈籠DIY活動，安排親子一起製作小海豹燈籠同樂。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，野柳擁有得天獨厚的地質景觀與豐富生態，想要知道岩石隱藏的秘密，可報名參加野柳小小地質研究員1日職人活動，在地質公園探索大自然的奧妙樂趣。

這項活動開放家長陪同參加，持有「愛台灣博物卡」可享75折優惠。9月場次都已額滿，10月的周末場次仍受理報名，每場限量15名報名，報名相關資訊可上活動網站查詢，網址：https://reurl.cc/eEREZR

野柳海洋世界18日到21日推出中秋限定活動小海豹燈籠DIY活動，邀請爸爸、媽媽帶著小朋友們，在中午12點到下午4點間，一起製作應景的「小海豹燈籠」；活動採現場報名，報名費每人100元。

地質公園和海洋世界鼓勵青銀同樂，18到21日購買野柳海洋世界原價全票2張，贈送野柳海洋世界65歲以上長者票券1張。購買野柳地質公園全票2張，贈送野柳地質公園65歲以上長者票券1張。

野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供
野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供
野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供
野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供
野柳海洋世界推出中秋限定活動小海豹燈籠DIY活動，邀請爸爸、媽媽帶著小朋友製作燈籠。圖／讀者提供
野柳海洋世界推出中秋限定活動小海豹燈籠DIY活動，邀請爸爸、媽媽帶著小朋友製作燈籠。圖／讀者提供
野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供
野柳地質公園舉辦小小地質研究員1日職人體驗活動，帶領5到10歲小朋友探索大自然的奧妙。圖／讀者提供

野柳 國家風景區 親子 中秋

延伸閱讀

觀音山和北海岸各景點、停車場及公廁 開不開放看這裡

相關新聞

921地震22周年 新北輔導紅單建物全解列、黃單僅剩12件

921大地震22周年即將到來，新北工務局表示，當初新北也不少建物因此遭損壞，共有601件建物需要重建或補強，其中25件紅...

新北水域活動解封後首達人留管制 屢見遊客沒戴口罩

新北市自8月3日重新開放水域活動後，今天上午在金山中角灣國際衝浪中心湧現衝浪人潮，是解封後首度達到管制等級。金山區公所巡...

要擺脫鬼屋稱號 石門「海灣新城」前出現藝術品

石門「海灣新城」社區相當老舊，被外界笑稱「鬼屋」，新北市府與社區都希望翻轉大眾印象，雙方決定合作，將由市府輔導、社區管委...

新北市府與地主達成共識 三鶯線機廠用地取得99%

新北市府積極興建捷運三鶯線，但日前新北市審計會點名捷運機廠用地取得進度落後，恐影響完工時程。新北市捷運局回應，之前有部分...

連假後學生開打BNT 校園周遭店家仍憂：客源難回復

新北BNT疫苗校園專案將於下周開打，也為學生恢復正常活動帶來曙光，不過位於先前群聚幼兒園附近的校園周邊店家都仍憂心，這波...

中秋連假遊客湧入陽明山公園 車輛擠在停車場外進不去

中秋連假第二天，白天各地晴朗炎熱，不少人趁著連假好天氣前往陽明山國家公園遊憩，陽管處表示，目前園區的停車場已達容留數，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。