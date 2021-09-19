921地震22周年 新北輔導紅單建物全解列、黃單僅剩12件

921大地震22周年即將到來，新北工務局表示，當初新北也不少建物因此遭損壞，共有601件建物需要重建或補強，其中25件紅單建物已在去年6月全數解除列管；576件黃單建物，到現在只剩下情況較為複雜的12件，需要技師進到屋內了解狀況，預計在9月底之前會全部了解一遍，以利後續做相關補強或改善等規劃。

921大地震於民國88年發生，當時新北也有嚴重災情，多處建築物損壞，產生結構安全問題，因此在22周年即將到來之際，工務局也再度檢視當年遭列管的建物。工務局指出，當年市府共受理3225件建物申請評估，經專業技師鑑定評估後，需拆除重建或需修復補強者共計601件，其中25件建物被列為紅單，有拆除重建必要性；576件建物則被列為黃單，需進行修復補強。

工務局說明，在與都市更新處攜手輔導之下，25件紅單建物中，已有22件完成重建、1件已拆除不打算重建，2件已完成拆除進行都市更新；最後解列的建物是泰山明志路2段的「南亞歐式花園新城」，於去年6月完成拆除作業後展開重建，紅單全數解除列管。工務局強調，市府22年來不斷積極輔導黃單建物，動員至少1600餘人次協助，已完成修復或停止使用並解除列管564件，目前還剩12件持續輔導中。

使用管理科長陳德儒提到，這12件黃單建物從屋外很難看出明顯狀況，因此還要跟屋主約時間進到屋內，屆時會有技師去確認及了解，才會比較清楚從哪方面進行改善；若情況較複雜者，市府也會請國震中心協助，並進行階段性補強等工作，經技師評估有需要的話，民眾最高可獲450萬元補助。目前12件黃單建物預計會在9月底都初次了解一輪，能否解除列管狀況則還要再看個案情形。