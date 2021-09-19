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新北水域活動解封後首達人留管制 屢見遊客沒戴口罩

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
位於新北市金山的中角灣衝浪中心從今天上午就湧現人潮，是8月3日水域活動解封後首度達到人留管制。圖／新北觀旅局提供
位於新北市金山的中角灣衝浪中心從今天上午就湧現人潮，是8月3日水域活動解封後首度達到人留管制。圖／新北觀旅局提供

新北市自8月3日重新開放水域活動後，今天上午在金山中角灣國際衝浪中心湧現衝浪人潮，是解封後首度達到管制等級。金山區公所巡邏時發現，有不少戲水遊客在岸上沒戴口罩，也前去宣導防疫重要，對於周邊違停車輛也已報給金山分局取締。

截至中午，中角灣衝浪中心人潮已超過600人，且持續增加中，達到新北市人潮儀表板人留量30％，啟動首階段管制，不建議民眾再前往。衝浪業者表示，除連假外，今天上午太陽大，確實不少人前來玩水。

金山區長廖武輝指出，在區公所人員巡查時，發現有部分戲水遊客在上岸後，或是待在沙灘上的遊客未配戴口罩，也進行防疫宣導，呼籲民眾上岸後務必全程戴口罩。

廖武輝說，衝浪中心周邊也有公所人員巡查時發現違停車輛，也將通報給金山分局取締。區公所表示，會派人在現場持續掌握狀況，不定時宣導防疫，因人潮儀表板已達管制階段，會提醒民眾可改至其他景點遊玩。

金山 口罩

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