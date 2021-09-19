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新北市府與地主達成共識 三鶯線機廠用地取得99%

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
市府與地主經過多次溝通，終於達成共識，將以協議價購方式取得捷運三鶯線機廠用地。圖／新北市捷運局提供
市府與地主經過多次溝通，終於達成共識，將以協議價購方式取得捷運三鶯線機廠用地。圖／新北市捷運局提供

新北市府積極興建捷運三鶯線，但日前新北市審計會點名捷運機廠用地取得進度落後，恐影響完工時程。新北市捷運局回應，之前有部分地主對於用地取得方式有所疑慮，但經過溝通後，已在近日以「協議價購」方式取得99%土地。新北市議員洪佳君認為，市府能與民眾達成共識是美事一樁，捷運完成後，相信會大幅加速地方發展。

三鶯捷運線捷運三鶯線是市府第一條自辦中運量捷運工程，全長14.29公里，全線採高架型式，路線從土城頂埔站行經三峽、鶯歌，未來還會延伸至桃園八德，來銜接桃園捷運，全案2016年正式動工。

不過新北市審計處日前點名，市府在三鶯線機廠用地僅取得約90%土地，剩下1成仍在地主手上，若遲遲沒有進展，該案完工時程恐會延宕，甚至還可能要賠償廠商損失，將衍伸一連串問題。

其實，三鶯線機廠用地位於三峽龍埔地區，當初市府在與地主談判時，就曾引發糾紛，地主當時認為市府想以低價收購土地，組團到新北市政府抗議。

市府為了讓捷運順利動工，與地主經過多次溝通，終於在近日讓所有民眾接受提案，達成共識，將以「協議價購」的方式取得龍埔地區用地。

新北市捷運局表示，剛開始地方民眾不太了解該案的徵收與計價方式，所以才有比較激烈的抗爭，不過在多次討論與溝通後，地主們都能夠理解市府的用心，加上以協議價購的方式會比徵收金額還要高，他們近日終於取得99%三鶯線機廠用地。另外還有1%土地的地主都已失聯，市府已報請內政部審查徵收。

洪佳君表示，當初曾協助過地方居民開說明會，大家反應都很激烈，但現在能成功徵收到所有土地，代表市府很努力在做磨合與溝通，成功整合居民想法，這是好事一樁，相信捷運完工後，能加速刺激三峽、鶯歌的地方發展。

捷運局指出，三鶯線目前已完成55.55%，正在執行機廠整地、機廠行控中心基礎、機廠軌道進橋板及人工平台柱等作業，預計2023年能如期完工。

捷運三鶯線2016年動工，預計2023年完工，全長14.29公里。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線2016年動工，預計2023年完工，全長14.29公里。圖／新北市捷運局提供

捷運 三鶯線

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