快訊

新冠起源快找到了？竂國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

不斷更新／國3南向422.4公里6車連環撞 全線暫時管制封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假後學生開打BNT 校園周遭店家仍憂：客源難回復

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
先前有幼兒園爆發群聚，延燒周邊國中小停課，校園周遭經濟生活也大受影響，原本就經營困難的玩具店是雪上加霜。記者李成蔭／攝影
先前有幼兒園爆發群聚，延燒周邊國中小停課，校園周遭經濟生活也大受影響，原本就經營困難的玩具店是雪上加霜。記者李成蔭／攝影

新北BNT疫苗校園專案將於下周開打，也為學生恢復正常活動帶來曙光，不過位於先前群聚幼兒園附近的校園周邊店家都仍憂心，這波疫情實在影響太大，即便學生打了疫苗，店家營業也難回過往光景，只希望多少能進帳一點，讓店能持續撐下去。

新北板橋前陣子發生幼兒園群聚，甚至延燒到周邊國中小停課，導致與學生有關的經濟活動大受影響，包含校園周遭的玩具店、文具店及小吃店等，都是過去學生放學的好去處，如今都生意慘淡，尤其位於曾爆發過群聚的生活圈更是如此。

玩具店老闆指出，疫情影響下，許多學生下課就被爸媽接回家，周末也無法出門玩，學生也無法像以前一樣結伴到店裡逛或買東西，讓原本就經營困難的玩具店雪上加霜。

文具店老闆也說，疫情讓數位學習較為普及，許多同學都使用電腦閱讀教材與寫作業，根本不會來買文具，現在校園又爆疫情，讓很多學生「連逛都不來逛了」，營業情況相當不樂觀。

小吃店老闆認為，現在即便許多人接種疫苗了，但內用人數也不多，更何況學生還沒接種疫苗，這波疫情再這樣影響下去，生意恐怕真的難做，現在就希望學生疫苗能早日普及，且發揮效用，讓營收多少有機會回復一點。

玩具店、文具店及小吃店老闆們也都同時提到，疫情已經改變了民眾的生活模式，現在恐怕也難回過往光景，只是在地開店很久了，也不可能突然轉行，只能咬著牙撐下去，希望多少進帳一點。

疫情 疫苗 小吃

延伸閱讀

影／鎖定淡金、陽金公路車聚熱點 連假取締20件噪音車

想打殘劑愈來愈沒機會了？ 衛生局：中央有就不會苛扣

菲律賓施打率待提高 自行接種疫苗喊價逾1萬台幣

大數字／建立防疫屏障 商機可觀

相關新聞

中秋連假遊客湧入陽明山公園 車輛擠在停車場外進不去

中秋連假第二天，白天各地晴朗炎熱，不少人趁著連假好天氣前往陽明山國家公園遊憩，陽管處表示，目前園區的停車場已達容留數，建...

北市竊盜案減 老人嫌犯卻增多

竊盜案件層出不窮，犯罪年齡層、場所及手法繁多，根據台北市主計處統計，竊盜案件數近10年逐年下降，但40歲到64歲的中年及...

新北市府與地主達成共識 三鶯線機廠用地取得99%

新北市府積極興建捷運三鶯線，但日前新北市審計會點名捷運機廠用地取得進度落後，恐影響完工時程。新北市捷運局回應，之前有部分...

連假後學生開打BNT 校園周遭店家仍憂：客源難回復

新北BNT疫苗校園專案將於下周開打，也為學生恢復正常活動帶來曙光，不過位於先前群聚幼兒園附近的校園周邊店家都仍憂心，這波...

憂秋節疫情 台南統計中秋連假數十萬返鄉人潮擠爆

中秋連假，加上疫情獲得控制，自北返鄉人潮大爆發，台南市政府交通局利用智慧交通系統計算車流，加上與雙鐵等大眾運輸系統的統計...

中秋與家人出外用餐仍需隔板保持間距 違者最高處30萬

中秋連假期間，不少民眾會選擇出外用餐，也讓苦悶已久的餐廳業者帶來經濟上的活水，儘管疫情趨緩、開放餐廳內用，但北市民眾及餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。