連假後學生開打BNT 校園周遭店家仍憂：客源難回復

新北BNT疫苗校園專案將於下周開打，也為學生恢復正常活動帶來曙光，不過位於先前群聚幼兒園附近的校園周邊店家都仍憂心，這波疫情實在影響太大，即便學生打了疫苗，店家營業也難回過往光景，只希望多少能進帳一點，讓店能持續撐下去。

新北板橋前陣子發生幼兒園群聚，甚至延燒到周邊國中小停課，導致與學生有關的經濟活動大受影響，包含校園周遭的玩具店、文具店及小吃店等，都是過去學生放學的好去處，如今都生意慘淡，尤其位於曾爆發過群聚的生活圈更是如此。

玩具店老闆指出，疫情影響下，許多學生下課就被爸媽接回家，周末也無法出門玩，學生也無法像以前一樣結伴到店裡逛或買東西，讓原本就經營困難的玩具店雪上加霜。

文具店老闆也說，疫情讓數位學習較為普及，許多同學都使用電腦閱讀教材與寫作業，根本不會來買文具，現在校園又爆疫情，讓很多學生「連逛都不來逛了」，營業情況相當不樂觀。

小吃店老闆認為，現在即便許多人接種疫苗了，但內用人數也不多，更何況學生還沒接種疫苗，這波疫情再這樣影響下去，生意恐怕真的難做，現在就希望學生疫苗能早日普及，且發揮效用，讓營收多少有機會回復一點。

玩具店、文具店及小吃店老闆們也都同時提到，疫情已經改變了民眾的生活模式，現在恐怕也難回過往光景，只是在地開店很久了，也不可能突然轉行，只能咬著牙撐下去，希望多少進帳一點。