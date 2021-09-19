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中秋連假遊客湧入陽明山公園 車輛擠在停車場外進不去

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋連假第二天，不少遊客前往陽明山公園踏青，園區停車場已達容留數。圖／取自陽明山國家公園官網
中秋連假第二天，不少遊客前往陽明山公園踏青，園區停車場已達容留數。圖／取自陽明山國家公園官網

中秋連假第二天，白天各地晴朗炎熱，不少人趁著連假好天氣前往陽明山國家公園遊憩，陽管處表示，目前園區的停車場已達容留數，建議民眾將車輛停在其他停車場，或暫時不要前往以免久候。北市警察局交通大隊表示，連假期間會針對北市各觀光遊憩景點加強取締。

昨日起開始中秋連假假期，許多民眾攜家帶眷地湧進陽明山國家公園，從即時影像中可以看到，二子坪及冷水坑停車場已停滿，停車場入口還有不少車輛等待進場，另也可看到許多民眾的身影。

陽管處表示，周末這兩天截至早上10時止，擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑、鞍部、二子坪1號、二子坪2、大屯1號、大屯2號停車場已到達容留數。

儘管全國警戒降至二級，但配合防疫措施，委外停車場部分，停車位在50輛小客車以上的停車場包含擎天崗、冷水坑1號、夢幻湖、小油坑停車場等進行總量40%上限管制，採一進一出政策。

北市交通大隊指出，中秋連假期間，會針對北市各觀光遊憩景點，包含陽明山、台北市立動物園、兒童新樂園、百貨公司、賣場及商圈附近道路，增派交通疏導勤務崗位，並加強取締、驅離易出現違停車輛的地點。

中秋連假第二天，不少遊客前往陽明山公園踏青，園區停車場已達容留數。圖／取自陽明山國家公園官網
中秋連假第二天，不少遊客前往陽明山公園踏青，園區停車場已達容留數。圖／取自陽明山國家公園官網

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