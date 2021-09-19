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憂秋節疫情 台南統計中秋連假數十萬返鄉人潮擠爆
中秋連假，加上疫情獲得控制，自北返鄉人潮大爆發，台南市政府交通局利用智慧交通系統計算車流，加上與雙鐵等大眾運輸系統的統計，中秋連假至少有數十萬的人潮擠進台南，讓市府相當擔心秋節之後的疫情狀況。
交通局局長王銘德表示，經統計9月18日中秋連假首日搭乘台鐵旅客約為3200人次；搭乘高鐵約為1萬2000人次;搭乘國道客運約為4055人次，共計1萬9255人次；另經國道1號南返約8萬2562車次，經國道3號南返約4 萬0361車次，整體交通量皆較端午假期提升，如果加上17日已經返回台南的人數，整體來看至少有數十萬人擠進台南。
今年端午期間是國內疫情最嚴重的時候，當時各方都呼籲大家原地過節，台南市當時統計雙鐵與國道客運返鄉人潮，大約3000人，而之後疫情趨緩，父親節時返鄉人潮增加許多，上述的統計達到1萬2000人，但這次的中秋連假，人潮明顯又增加許多。
王銘德提醒，民眾可先查詢相關交通資訊，預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛。搭乘大眾運輸乘客仍應遵循防疫作為，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離，並減少不必要移動、活動，共同為防疫努力。
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