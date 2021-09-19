中秋與家人出外用餐仍需隔板保持間距 違者最高處30萬
中秋連假期間，不少民眾會選擇出外用餐，也讓苦悶已久的餐廳業者帶來經濟上的活水，儘管疫情趨緩、開放餐廳內用，但北市民眾及餐飲業者仍需持續遵守「台北市餐飲業防疫管制措施」，違規者將依照傳染病防治法，最高裁處30萬元。
北市衛生局說明，餐廳用餐仍需遵守餐飲業防疫管制措施，包含第一，單一隔間符合室內80人、室外300人上限；第二，除了同住且有照顧需求者，同住家人同桌仍需保持1.5公尺間距或隔板；第三，落實實聯制及體溫量測。
針對餐飲業場所也有5大面向防疫措施，第一，餐飲從業人員每日需量體溫，監測健康狀況並紀錄備查，若有發燒或其他疑似新冠肺炎症狀，需儘速就醫接受評估及處置；第二，從業人員應戴口罩、勤洗手，加強防疫教育訓練。
第三，餐飲場所須定期清消並確實記錄執行情況，尤其需每日落實廁所衛生清消；第四，要遵守台北市餐飲業防疫管理3大措施；第五，若餐飲場所經衛生主管通知，該場所工作人員確診或有曾經到場消費的民眾確診，應配合疫調及防疫作為。
衛生局表示，若違反上述防疫措施規範，經查屬實者，將依傳染病防治法裁處3000元至1萬5000元，或是處6萬元至30萬元。
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