快訊

避免將農藥吃下肚 專家公認一招最能徹底洗淨蔬果

中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

中秋與家人出外用餐仍需隔板保持間距 違者最高處30萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中秋連假出外用餐，民眾與餐飲業者仍需持續遵守防疫管制措施，違者最高處30萬罰鍰。聯合報系資料照
中秋連假出外用餐，民眾與餐飲業者仍需持續遵守防疫管制措施，違者最高處30萬罰鍰。聯合報系資料照

中秋連假期間，不少民眾會選擇出外用餐，也讓苦悶已久的餐廳業者帶來經濟上的活水，儘管疫情趨緩、開放餐廳內用，但北市民眾及餐飲業者仍需持續遵守「台北市餐飲業防疫管制措施」，違規者將依照傳染病防治法，最高裁處30萬元。

北市衛生局說明，餐廳用餐仍需遵守餐飲業防疫管制措施，包含第一，單一隔間符合室內80人、室外300人上限；第二，除了同住且有照顧需求者，同住家人同桌仍需保持1.5公尺間距或隔板；第三，落實實聯制及體溫量測。

針對餐飲業場所也有5大面向防疫措施，第一，餐飲從業人員每日需量體溫，監測健康狀況並紀錄備查，若有發燒或其他疑似新冠肺炎症狀，需儘速就醫接受評估及處置；第二，從業人員應戴口罩、勤洗手，加強防疫教育訓練。

第三，餐飲場所須定期清消並確實記錄執行情況，尤其需每日落實廁所衛生清消；第四，要遵守台北市餐飲業防疫管理3大措施；第五，若餐飲場所經衛生主管通知，該場所工作人員確診或有曾經到場消費的民眾確診，應配合疫調及防疫作為。

衛生局表示，若違反上述防疫措施規範，經查屬實者，將依傳染病防治法裁處3000元至1萬5000元，或是處6萬元至30萬元。

衛生局 餐飲業 北市

延伸閱讀

影／中社花市中秋禁烤肉入園數創新低少8成 紅黃花海吸人氣

中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

抗疫不放假 高市中秋連假持續稽查防破口

中秋應景！線上看高雄壽山動物們怎麼嗑柚子

相關新聞

北市竊盜案減 老人嫌犯卻增多

竊盜案件層出不窮，犯罪年齡層、場所及手法繁多，根據台北市主計處統計，竊盜案件數近10年逐年下降，但40歲到64歲的中年及...

中秋與家人出外用餐仍需隔板保持間距 違者最高處30萬

中秋連假期間，不少民眾會選擇出外用餐，也讓苦悶已久的餐廳業者帶來經濟上的活水，儘管疫情趨緩、開放餐廳內用，但北市民眾及餐...

結合當地特產 淡水忠山社區開發新菜色「桂花爌肉」

位於新北市淡水區的忠山社區是典型農村社區，社區內還保有日據時期色彩以及傳統務農特色，在地料理達人為應景當地中秋盛產的桂花...

北市家庭平均年消費110.9萬 住宅水電瓦斯占近3成

台北市主計處統計，北市家庭去年消費支出結構，仍以「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」占27.4%最多；其次為「食品及非酒精飲...

環狀線板橋站還書站 11月啟用

板橋智慧圖書館在2年前因為租約到期熄燈，讓許多喜好租借書的人感到惋惜，不過在議員爭取下，將在環狀線板橋站以智慧型還書站形...

北市公寓斜屋頂加蓋 放寬到2.1公尺高

老舊公寓可合法申請在頂樓建造斜屋頂當遮雨棚防止漏水，不過台北市議員李明賢指出，台北市斜屋頂加蓋限高1.5公尺，六都最嚴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。