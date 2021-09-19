北市家庭平均年消費110.9萬 住宅水電瓦斯占近3成

台北市主計處統計，北市家庭去年消費支出結構，仍以「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」占27.4%最多；其次為「食品及非酒精飲料」及「醫療保健」。根據北市最新公布2020年家庭收支訪問調查結果顯示，去年台北市家庭平均每戶消費支出110.9萬元，結構續以「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」占27.4%最高，「食品及非酒精飲料」占14.7%次之，「醫療保健」占14.2%居第3。

主計處也與前一年、2019年相較，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情及各國邊境管制影響，「休閒與文化」占比由9.4%降至6.1%，減少3.4個 百分點，變動最大。

若再以近十年北市家庭消費支出結構變化觀察，「餐廳及旅館」隨著社經發展及家庭飲食習性改變，及外食成本上漲，導致占比提高5.6個百分點，從2010年的7.85％，提高至2020年的13.5%，變化最為明顯。