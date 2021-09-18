北市騎樓烤肉要戴口罩 黃珊珊：屋頂為個人財產無法管

中秋連續假期，民眾烤肉賞月，但北市騎樓是否能烤肉，市長柯文哲僅說「不合時宜」，卻無名確定義。對此，柯今回應，重點不是烤肉，而是是群聚，「戶外就是要戴口罩，你自己看著辦」；副市長黃珊珊表示，騎樓屬於公共空間，會有一般人經過，就是要戴口罩，「身體是自己的，要瞭解風險，避免群聚」。

柯文哲表示，中秋連續假期大家趴趴走，室內、戶外要戴口罩，用餐要隔板、梅花座，河濱公園禁止烤肉，「大家糾結中秋烤肉問題，重點不是烤肉重點是群聚，戶外就是要戴口罩，你自己看著辦」，因為河濱公園有不特定人士，有本事就戴口罩吃烤肉，「不然要怎麼在河濱烤肉？不太可行」。

黃珊珊說，二級警戒無論室內、室外，只要旁邊有人就要保持社交距離，尤其是戶外，所以在騎樓散步也要戴口罩，而騎樓就是會有公眾會通過，就是要戴口罩，「你在騎樓做任何事情都是這個規範，重點是口罩、不是烤肉」，如果違規被檢舉就會被依法開罰。

至於是否可以在屋頂烤肉？黃珊珊指出，屋頂是個人產權，公部門不可能做全面管制，只能呼籲民眾還是要警戒，現在社區內仍有不明感染源，希望謹慎一點，「身體是自己的，要瞭解風險，要大家避免群聚」，重點是二級警戒，在戶外就是要戴口罩。