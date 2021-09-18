快訊

中國申請加入CPTPP 澳洲開「2條件」否則反對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市騎樓烤肉要戴口罩 黃珊珊：屋頂為個人財產無法管

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市騎樓烤肉仍須戴口罩。記者侯永全攝影／聯合報系資料照
北市騎樓烤肉仍須戴口罩。記者侯永全攝影／聯合報系資料照

中秋連續假期，民眾烤肉賞月，但北市騎樓是否能烤肉，市長柯文哲僅說「不合時宜」，卻無名確定義。對此，柯今回應，重點不是烤肉，而是是群聚，「戶外就是要戴口罩，你自己看著辦」；副市長黃珊珊表示，騎樓屬於公共空間，會有一般人經過，就是要戴口罩，「身體是自己的，要瞭解風險，避免群聚」。

柯文哲表示，中秋連續假期大家趴趴走，室內、戶外要戴口罩，用餐要隔板、梅花座，河濱公園禁止烤肉，「大家糾結中秋烤肉問題，重點不是烤肉重點是群聚，戶外就是要戴口罩，你自己看著辦」，因為河濱公園有不特定人士，有本事就戴口罩吃烤肉，「不然要怎麼在河濱烤肉？不太可行」。

黃珊珊說，二級警戒無論室內、室外，只要旁邊有人就要保持社交距離，尤其是戶外，所以在騎樓散步也要戴口罩，而騎樓就是會有公眾會通過，就是要戴口罩，「你在騎樓做任何事情都是這個規範，重點是口罩、不是烤肉」，如果違規被檢舉就會被依法開罰。

至於是否可以在屋頂烤肉？黃珊珊指出，屋頂是個人產權，公部門不可能做全面管制，只能呼籲民眾還是要警戒，現在社區內仍有不明感染源，希望謹慎一點，「身體是自己的，要瞭解風險，要大家避免群聚」，重點是二級警戒，在戶外就是要戴口罩。

烤肉 口罩 黃珊珊

延伸閱讀

王力宏違反自主管理被譙翻 黃珊珊：將依法裁處

王力宏自主健康管理期間違規群聚 黃珊珊：會依法裁罰

桃勤女染Delta 黃珊珊：曾至新光A11一蘭 50名顧客發簡訊

騎樓可烤肉但要進家吃被罵翻 黃珊珊：是規範群聚非烤肉

相關新聞

北市騎樓烤肉要戴口罩 黃珊珊：屋頂為個人財產無法管

中秋連續假期，民眾烤肉賞月，但北市騎樓是否能烤肉，市長柯文哲僅說「不合時宜」，卻無名確定義。對此，柯今回應，重點不是烤肉...

新北2處風景區湧人潮 侯友宜：隨儀表板管制人車

中秋連假首日，新北從昨晚至今上午，車流、人流大概比端午節連假增長1倍，侯友宜說，這幾天天氣晴朗，人潮儀表板顯示十分瀑布風...

學生打BNT可請3天疫苗假 柯文哲：不是自動自發請3天

中秋連假結束後，學生要開始到校打BNT疫苗，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，要打的高中職和國中學生一共有15萬83...

不解為何糾結中秋烤肉 柯文哲：你有本事戴口罩吃烤肉

中秋節將至，為了避免疫情再起，各地縣市政府紛紛祭出程度不一的管制措施。台北市政府在日前宣布河濱公園禁止烤肉，市長柯文哲還...

宅配到居隔場所遭退回 新北：因無法檢查

新北板橋某大樓受幼兒園群聚影響被清空，人員送至集中檢疫中心居家隔離，但近期是否能送餐、物品到房內備受討論。新北市府衛生局...

75歲以上長者預約第二劑莫德納 柯文哲：1999 被打爆

北市75歲以上長者今早開始預約第二劑莫德納，上午10分鐘湧1萬1955人，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，今天19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。