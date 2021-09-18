學生打BNT可請3天疫苗假 柯文哲：不是自動自發請3天

中秋連假結束後，學生要開始到校打BNT疫苗，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，要打的高中職和國中學生一共有15萬8305人，北市都做好準備。

柯文哲說，醫院是接種的主力，包括北市聯醫加15家醫院，加上9家診所，學生若打完不舒服，有3天疫苗假，但不是一定要請，不舒服才不來上課，不要趁機不來，自動自發請3天，雖然不會納入出缺席，也不扣學業成績。

副市長蔡炳坤指出，學校打BNT疫苗，北市已完成15萬學生造冊，意願調查也全部完成，有95%的家長同意孩子接種BNT疫苗，另外，有31家的醫療院所跟所有的學校媒合完成，已由學校跟醫院進行相關的接種準備。

蔡炳坤指出，連假結束第一天就開始接種，也讓家長們了解，北市會在兩周的時間內來接種完成，後續要接下去的是還有校園的流感疫苗的接種。