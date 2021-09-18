不解為何糾結中秋烤肉 柯文哲：你有本事戴口罩吃烤肉

中秋節將至，為了避免疫情再起，各地縣市政府紛紛祭出程度不一的管制措施。台北市政府在日前宣布河濱公園禁止烤肉，市長柯文哲還諷刺宣布禁止烤肉的縣市「假掰」。對此，柯文哲下午在防疫記者會中再強調，現在糾結在中秋烤肉， 「除非你有本事戴口罩吃烤肉？」，不太可行。

柯文哲說，中秋節大家趴趴走，但現在是二級管制，要戴口罩、不共餐，用餐須用隔板和梅花座，但現在大家糾結在中秋烤肉，但重點不是烤肉，而是群聚，因為戶外有不特定人士，就要戴口罩，這是二級管制的標準，所以自己看著辦。

柯文哲說，因為在河濱公園有不特定人士，「除非你有本事戴口罩吃烤肉」，這不太可行，出外有不特定人士，且勤洗手、戴口罩、維持社交距離，所以中秋出門，要保持安全。