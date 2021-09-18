新北2處風景區湧人潮 侯友宜：隨儀表板管制人車

中秋連假首日，新北從昨晚至今上午，車流、人流大概比端午節連假增長1倍，侯友宜說，這幾天天氣晴朗，人潮儀表板顯示十分瀑布風景區、烏來風景區車流量超過40％，做了車流量管制，超過50％就會限制不讓人車前往。

侯友宜說，新北各風景區開始出現車潮、人流，到新北的風景區，要請大家注意人潮儀表板管控，避免敗興而回。

根據新北觀光局規定，第一階段管制為人潮達原容留量30%，就不建議再前往；第二階段管制為人潮達原容留量40%，節點實施人潮分流；第三階段管制為人潮達原容留量50%，管制人車進入。

另外秋天即將到來，新北萬里蟹也吸引老饕前往金山、萬里搶購，侯友宜也提醒在地區長，務必做好防疫管制，避免人潮眾多出現防疫漏洞。