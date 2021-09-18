平溪十分遊客中心、烏來人車多 不建議再前往

新北市觀旅局今天指出，依新北市景點人潮儀表板監控顯示，截至下午2時24分為止，平溪停三停車場（十分遊客中心前）與烏來立體停車場已達人流與車潮管制，不建議再前往。

新北市政府觀光旅遊局下午在新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，平溪十分遊客中心停車場、烏來立體停車場，截至下午2時24分，容留人潮已達第1階段管制，不建議再前往。

觀光旅遊局指出，貢寮福隆沙雕展目前人不多，未達刊登人潮儀表板標準，但會持續關注，隨時啟動人潮儀表板示警，若有需要時，各區公所及警方也會直接在現地管制。

新北市長侯友宜在下午疫情說明會中表示，新北市各風景區的車潮、人流逐漸湧現，呼籲出遊民眾一定隨時注意資訊狀況，避免敗興而回。

新北市政府指出，第1階段管制即人潮達原容留量30%，不建議再前往；第2階段管制即人潮達原容留量40%，節點實施人潮分流；第3階段管制即人潮達原容留量50%，管制人車進入。