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王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

75歲以上長者預約第二劑莫德納 柯文哲：1999 被打爆

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／取自網路
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／取自網路

北市75歲以上長者今早開始預約第二劑莫德納，上午10分鐘湧1萬1955人，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，今天1999被打爆，這次3萬5960的注射預約人數，結果一早10分鍾就有1萬多人，下午已經預約2萬2882人，診所也滿額。

柯文哲說，這次和以前不一樣，一是限台北市籍，因為疫苗在中央手中，沒有辦法，中央是按戶籍分配疫苗，北市現在只能限台北市民，這要說抱歉。

第二個不同的，這次是第一劑打莫德納的才可以預約，因為中央不允許混打，第個三條件是年齡75歲長者或是原住民65歲，明天還可以預約，接種將在中秋連假結束後，9月22日、23日接種，要直接上網，這以前都操練過，大家都曉得。

對於今天無本土案例，柯文哲說，北市已經連續5天沒有不明感染源，這是公衛上比較重視的，但只看台北市沒有用，因為首都生活圈和高鐵一日生活圈，要全島清零才有用，因為會不小心跑進來。

柯文哲說，上次中央發110萬封簡訊後到現在，篩檢量已經開始降低了，現在減少，做了兩次，加起來做了2萬3066 個，已經去掉7千萬元，所以現在是用很大的醫療費用，用很大防疫力量，代價滿大。

北市 柯文哲 疫苗

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