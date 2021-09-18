快訊

直播／自費驗抗體爭議 指揮中心下午2時記者會

南韓2名20多歲女打BNT疫苗 頭痛副作用竟變腦出血

淡水區關懷弱勢協會連14年發慰問金 獨居嬤直呼感恩

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
蔡錦賢（左四）和劉和然（左五）等人致贈秋節慰問金及物資、月餅給家戶。圖／新北社會局提供
蔡錦賢（左四）和劉和然（左五）等人致贈秋節慰問金及物資、月餅給家戶。圖／新北社會局提供

新北市淡水區關懷弱勢協會連續舉辦14年的「中秋關懷、愛在淡水」，今再度結合地方善心人士、企業、團體等，在淡水區公所旁富基采儷婚宴會館大型停車場，採分時段分流發放慰問金3000元、物資包、白米與月餅，共有624戶前往領取。

淡水區關懷弱勢協會理事長、新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢說，疫情讓弱勢家戶生活更加困難，感謝長年贊助支持的店家、企業、團體長年贊助，今年仍順利發放慰問金，以免弱勢家戶的期待落空。

有名獨居的林姓阿嬤從蔡錦賢手中接過秋節慰問金，林姓阿嬤，說已經不記得第幾次了，對於協會志工長年的照顧非常感恩。

新北市副市長劉和然和社會局長張錦麗等人到場感謝。劉和然表示，單一個活動能持續辦理14年，相當不容易，而且不只中秋，一年三節包含端午、年節，第一個想到就是弱勢家戶的關懷。

淡水 阿嬤

延伸閱讀

綠營建議王必勝進駐新北防疫 侯友宜：虛心接受

網傳新北停課名單 侯友宜斥：不實！移交警方調查

新北幼兒園群聚擴大 有症狀勿上課

疫苗打滿14天仍確診 新北要反映給中央盼調整

相關新聞

淡水區關懷弱勢協會連14年發慰問金 獨居嬤直呼感恩

新北市淡水區關懷弱勢協會連續舉辦14年的「中秋關懷、愛在淡水」，今再度結合地方善心人士、企業、團體等，在淡水區公所旁富基...

中秋不怕沒去處 北市秋季蘭花展、抽空氣鳳梨

中秋節正是對月賞花的最佳季節，連假不怕沒去處。北市公園處推抽獎活動，只要前往台北典藏植物園，與名字帶有顏色的植物合照，就...

中秋連假外出潮 北市環保局加強10類場域清消

中秋連假到來，民眾前往商圈百貨逛街或搭乘大眾運輸等活動需求上升，台北市環保局在連假期間不打烊，將派員加強人潮易聚集之10...

金山區每周5天送餐獨老第5年 平安鈴隨時呼叫救長輩

新北市金山區公所長期與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會合作，執行獨居長輩送餐服務已邁入第5年，固定每週一至五由送...

安心上工防疫遭毆 市場處狀況外

北市議員陳怡君昨天在議會質詢時指，有退伍軍人報名市場處安心上工計畫，協助市場進行實名制，卻遭民眾毆打，直呼「我覺得安心上...

跨業結盟 東北角好吃又好玩

東北角山色海景，令人心曠神怡，在地觀光業者過去多單打獨鬥，現在跨業結盟，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處祭出聯合振興方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。