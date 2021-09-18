淡水區關懷弱勢協會連14年發慰問金 獨居嬤直呼感恩

新北市淡水區關懷弱勢協會連續舉辦14年的「中秋關懷、愛在淡水」，今再度結合地方善心人士、企業、團體等，在淡水區公所旁富基采儷婚宴會館大型停車場，採分時段分流發放慰問金3000元、物資包、白米與月餅，共有624戶前往領取。

淡水區關懷弱勢協會理事長、新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢說，疫情讓弱勢家戶生活更加困難，感謝長年贊助支持的店家、企業、團體長年贊助，今年仍順利發放慰問金，以免弱勢家戶的期待落空。

有名獨居的林姓阿嬤從蔡錦賢手中接過秋節慰問金，林姓阿嬤，說已經不記得第幾次了，對於協會志工長年的照顧非常感恩。

新北市副市長劉和然和社會局長張錦麗等人到場感謝。劉和然表示，單一個活動能持續辦理14年，相當不容易，而且不只中秋，一年三節包含端午、年節，第一個想到就是弱勢家戶的關懷。