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中秋不怕沒去處 北市秋季蘭花展、抽空氣鳳梨

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
輕花藝選手設計的場景，發揮秋石斛窈窕的身形。圖／北市公園處提供
輕花藝選手設計的場景，發揮秋石斛窈窕的身形。圖／北市公園處提供

中秋節正是對月賞花的最佳季節，連假不怕沒去處。北市公園處推抽獎活動，只要前往台北典藏植物園，與名字帶有顏色的植物合照，就有機會獲得「空氣鳳梨」盆栽；在士林官邸也有秋季蘭花展，以石斛蘭為主，展出近800株、超過30種秋石斛。

公園處圓山公園管理所主任蘇新富表示，只要來典藏植物園找到名字中帶有顏色的植物，例如「紅」花檵木、「橙」柄草、桂葉「黃」梅、「綠」珊瑚、「藍」蝴蝶、「紫」錦草、「金」毛杜鵑、「白」寶丸、「黑」刺迪斯可、「粉橘」茂宜仙丹、「粉紅」佳人合果芋等，與植物合照後，在10月17日下午5點前上傳到FB指定活動貼文留言區，即可參加抽獎。

另外，在士林官邸也有秋季蘭花展，公園處處長黃淑如說，蘭花是僅次於菊科的開花植物第二大科，原生種超過2萬8千種，園藝雜交種超過10萬種，是園藝世界的龐大家族。在秋季開花的蘭花，有石斛蘭、文心蘭、仙履蘭、萬代蘭類等，其中石斛蘭是蘭科植物的第二大屬，屬名Dendrobium意指附生在樹幹及岩石上。

黃淑如指出，展覽會場模擬了石斛蘭的生長環境，讓大家更可親身體會；夏秋季開花的秋石斛，有著強健的體質與耐熱特性，同時更有秉性剛強及祥和可親的氣質，故有「父親之花」美稱，也更呼應石斛蘭的花語「祝福、敬意」。

園藝管理所主任賀綺華說，展場設計都是由園藝、設計相關科系的花藝的年輕學子所構思製作完成，發揮各種創意，像是直接將大型秋石斛懸掛表現秋石斛輕盈的風姿，或是利用蔓藤等自然元素，重現秋石斛原生姿態，讓展場中的花朵如蝴蝶般翩翩飛舞。

公園處表示，民眾可於中秋節連假來士林官邸欣賞石斛蘭的美，同時新蘭亭門口備有酒精可提供使用，並請市民要保持社交距離，戴好口罩前來賞花。

擬自然生態的石斛蘭群生景象。圖／北市公園處提供
擬自然生態的石斛蘭群生景象。圖／北市公園處提供
輕花藝選手設計的場景，發揮秋石斛窈窕的身形。圖／北市公園處提供
輕花藝選手設計的場景，發揮秋石斛窈窕的身形。圖／北市公園處提供

石斛蘭 園藝 中秋節

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