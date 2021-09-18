中秋連假外出潮 北市環保局加強10類場域清消

中秋連假到來，民眾前往商圈百貨逛街或搭乘大眾運輸等活動需求上升，台北市環保局在連假期間不打烊，將派員加強人潮易聚集之10大類場域周邊環境噴消作業，也提醒民眾出入公共場所，應做足個人防疫措施，戴口罩、勤洗手、實名制，並保持社交距離。

環保局表示，北市防疫消毒大隊每周都在人潮聚集的10大類場域執行消毒作業，包含捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、公園、夜市、商圈、百貨公司及防疫旅館，並配合衛生單位疫情調查結果通知，即時辦理確診個案居住或工作地周邊50公尺戶外公共場所清消。

環保局只出，統計自去年開始執行新冠肺炎防疫消毒勤務至今，已完成消毒作業逾2萬次、動員逾2.6萬人次，噴藥面積超過1372萬平方公尺。

為因應中秋連假大量民眾外出，環保局加強10大類場所清消，消毒作業使用的消毒藥劑，是採用環保署核准之藥劑或衛生主管機關公布藥劑為主，包含1000ppm漂白水或四級銨，並依環保署訂定的公共環境消毒指引執行消毒。

環保局提醒，防疫警戒雖已降至二級，民眾出入公共場所仍要做好戴口罩、勤洗手等個人防護措施，至於各場域目的事業主管機關應確實督導轄內營業場所遵循防疫規範，並依據中央流行疫情指揮中心公布之防疫相關指引，徹底執行場所內部環境消毒作業，共同做好防疫工作。