中和華中橋人行道拓寬、加裝護欄 保障用路人通行安全

新北市中和區華中橋橋齡高達45年，橋側水泥護欄外層多處脫落，影響人車通行安全，在新北市養工處與中和區公所合力改善下，近日已完成橋側金屬護欄裝設及現有人行道拓寬作業，讓用路人有更安全、舒適的通行環境。

養工處指出，華中橋是往來台北市萬華及新北市中和間的重要橋梁，交通流量龐大，為避免人行道及護欄改善工程影響交通，中和區公所採用分段施工，2019年先施作東側護欄及人行道，今年再施作西側護欄及人行道工程，盼提升橋梁整體人行動線，工程總經費約1600萬元。