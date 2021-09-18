中和華中橋人行道拓寬、加裝護欄 保障用路人通行安全
新北市中和區華中橋橋齡高達45年，橋側水泥護欄外層多處脫落，影響人車通行安全，在新北市養工處與中和區公所合力改善下，近日已完成橋側金屬護欄裝設及現有人行道拓寬作業，讓用路人有更安全、舒適的通行環境。
養工處指出，華中橋是往來台北市萬華及新北市中和間的重要橋梁，交通流量龐大，為避免人行道及護欄改善工程影響交通，中和區公所採用分段施工，2019年先施作東側護欄及人行道，今年再施作西側護欄及人行道工程，盼提升橋梁整體人行動線，工程總經費約1600萬元。
養工處說，華中橋人行道及護欄改善工程總長度為255公尺，以金屬護欄代替原有的混凝土護欄，欄杆使用氟碳烤漆鋼管，除了維修容易外，也具有更良好的耐侯力與防蝕能力，不易造成褪色或變質；人行道部分則將淨寬增加到100至200公分，改善行人通行空間不足的狀況。全部工程已於9月15日改善完成，不僅美化周遭市容環境，也提供市民更完善的人行空間。
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